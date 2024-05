Prijzengeld EK 2024 | Dit kunnen Oranje en de KNVB maximaal verdienen

Het Nederlands elftal vecht vanaf 16 juni om de Europese titel. Oranje hoopt 26 jaar na dato opnieuw de beste van Europa te zijn. Maar niet alleen eeuwige roem ligt klaar in Duitsland, maar ook een mooie prijzenpot. Er ligt in totaal 331 miljoen euro aan prijzengeld klaar.

In november plaatste het Nederlands elftal zich voor het EK in Duitsland, een paar weken later ontving het daarvoor 9,25 miljoen euro. In december maakte de UEFA namelijk het prijzengeld bekend. Alle deelnemende landen zijn trouwens van dat startgeld verzekerd. Overigens gaat dat geld niet direct naar Oranje, maar naar de bonden. De KNVB profiteert dus mee van het succes van Nederland.

Prijzengeld EK 2024

Ter vergelijking met het vorige EK verandert er niets qua prijzengeld. In Duitsland ligt 8 miljoen euro klaar voor de Europees kampioen. Maximaal kan het Nederlands elftal 28,25 miljoen verdienen op het EK. Maar dan moet het wel alles winnen, inclusief groepsfase. Het prijzengeld is namelijk als volgt verdeeld:

Deelname: 9.250.000 euro

9.250.000 euro Wedstrijdbonus

Overwinning: 1.000.000 euro

Gelijkspel: 500.000 euro

Overwinning: 1.000.000 euro Gelijkspel: 500.000 euro Kwalificatie voor achtste finales: 1.500.000 euro

1.500.000 euro Kwalificatie voor kwartfinales: 2.500.000 euro

2.500.000 euro Kwalificatie voor halve finales: 4.000.000 euro

4.000.000 euro Vice-Europees kampioen: 5.000.000 euro

5.000.000 euro Europees kampioen: 8.000.000 euro

Euro 2020

Tijdens het vorige EK, die vanwege de coronaperiode werd uitgesteld naar 2021, verdiende het Nederlands elftal 13,75 miljoen euro. Oranje won alle groepsduels en strandde in de achtste finales. Dat inclusief het startgeld leverde bijna 14 miljoen op.

De opstelling van Oranje in de wedstrijd tegen Tsjechië op het EK van 2020. © Getty Images

EK-selectie en speelschema Oranje

Bondscoach Ronald Koeman presenteerde op woensdag 29 mei de definitieve selectie voor het EK. Afvallers waren de geblesseerde Marten de Roon en Quinten Timber, keeper Nick Olij en verdediger Ian Maatsen. Met name het niet selecteren van Maatsen wekte verbazing, en volgens Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld was het conservatief.

Met die 26 spelers begint Nederland het EK met een poulewedstrijd in Hamburg tegen Polen. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Frankrijk in Leipzig en Oostenrijk in de Duitse hoofdstad Berlijn. Wint Oranje alledrie de wedstrijden, dan is de KNVB dus 3 miljoen euro rijker. Benieuwd wat de penningmeester aan het einde van het EK kan bijschrijven.