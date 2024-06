Aad de Mos weet al wie er scoren tijdens Nederland - Polen: 'Hij gaat het doen met een afstandsschot'

"Het slechte gras mag geen excuus zijn voor Oranje tegen Polen", zegt voormalig toptrainer Aad de Mos in onze videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK voetbal exclusief voor Sportnieuws.nl dagelijks zijn scherpe mening.

"Ik ben benieuwd hoe wij er voor staan", vertelt De Mos in gesprek met Sportnieuws.nl. "Wat betreft ons spel en de kwaliteit van de grasmat, die niet goed is. Dat gras laat wat los, dat is altijd heel vervelend weet ik uit eigen ervaring. Maar het mag geen excuus zijn om een goede wedstrijd te spelen tegen Polen."

Zorgen om 'onvoorstelbaar' slecht veld tijdens Nederland - Polen: 'Dat zou balen zijn' Op het EK voetbal is veel van topniveau, maar dat geldt waarschijnlijk niet voor de grasmat waar Nederland het zondag op speelt tegen Polen. Het veld in het Volksparkstadion in Hamburg ligt er bijzonder slecht bij. Een dag voor de wedstrijd kon er zelfs niet getraind worden in het stadion.

De Mos keek natuurlijk alle wedstrijden tot nog toe op het EK. Hij sluit zich aan bij de woorden van bondscoach Ronald Koeman, die vindt dat er geen uitgesproken favoriet is voor de eindzege. "Hij heeft gelijk. Ik denk dat alles heel dicht bij elkaar ligt. Met één verschil, dat er een aantal landen zijn met veel goede spelers en een brede selectie."

De Toss van De Mos: 'Nederland wint vandaag met 3-1' In de dagelijkse videorubriek Toss van De Mos laat ex-toptrainer Aad de Mos zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal. Wat verwacht hij van de eerste wedstrijd van Nederland tegen Polen?

De opstelling van De Mos

Koeman is er vermoedelijk wel uit wat betreft de opstelling. De Mos kan zich vinden in de waarschijnlijke opstelling, al zou hij ruimte maken voor Jeremie Frimpong in de aanval ten koste van Xavi Simons. "Maar ja, ik denk dat hij toch begint met Simons en later wellicht Frimpong gaat brengen omdat hij er ook wat later bij is gekomen. Ik kan het me wel voorstellen", aldus De Mos, die gewoon rekent op een zege van Oranje. "Drie goals gaan ze maken, ga er maar vanuit dat het 3-1 wordt. Van Dijk met een kopbal, Depay gaat scoren en Reijnders gaat het doen met een afstandsschot."

Alle afleveringen van Toss van De Mos

Op de speciale online pagina Toss van De Mos zijn altijd alle video's en verhalen terug te vinden.

'Het is een godsgeschenk dat Frenkie de Jong er niet bij is': Oranjekoorts Aad de Mos loopt op richting EK "Oranje heeft een paar mazzeltjes gehad in aanloop naar het EK", zegt voormalig toptrainer Aad de Mos in onze videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK voetbal exclusief voor Sportnieuws.nl dagelijks zijn scherpe mening.

Aad de Mos kijkt met grote interesse naar Kroatië: 'Voor Ajax hangt er heel veel vanaf' "Bij Kroatië ben ik benieuwd naar Sutalo en Sosa", zegt voormalig toptrainer Aad de Mos in onze videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK voetbal exclusief voor Sportnieuws.nl dagelijks zijn scherpe mening.

Naast De Mos geeft ex-international Berry van Aerle exclusief voor Sportnieuws.nl zijn mening over Oranje en het EK voetbal. De eerste columns van de Europees kampioen van 1988 zijn hieronder terug te lezen.

Columns Berry van Aerle

In de column van zaterdag stelt Van Aerle dat het goed is dat bondscoach Ronald Koeman in aanloop naar het duel met Polen wat olie op het vuur gooit door de ernst van de blessure van Robert Lewandowski in twijfel te trekken. Verder gaat hij op de dag van de wedstrijd in zijn column dieper in op de kwaliteiten van Memphis Depay.

De absolute top zal zich niet meer melden voor Memphis Depay, maar in Oranje is hij onomstreden Ex-international Berry van Aerle (61) laat als nieuwe columnist van Sportnieuws.nl richting en tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. In aanloop naar de eerste wedstrijd tegen Polen gaat de Europees kampioen van 1988 in op Memphis Depay. "Hij moet goed nadenken wat hij wil."

Heel goed dat Ronald Koeman olie op het vuur gooit richting het duel met Polen Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl richting en tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. In aanloop naar het eerste EK-duel van het Nederlands elftal zag de Europees kampioen van 1988 dat bondscoach Ronald Koeman het vuurtje al aardig aan het opstoken is. "Dat heeft hij goed gedaan."

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.