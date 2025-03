Dit is de vermoedelijke opstelling van Oranje tegen Spanje: noodgreep op middenveld na late blessure

Ronald Koeman gaf al een aantal namen prijs op de persconferentie woensdagavond. Zo weten we al dat Frenkie de Jong en Memphis Depay donderdagavond in de basis staan tegen Spanje. Woensdagavond mocht Koeman door de late exit van de geblesseerde Ryan Gravenberch nog flink aan de puzzel. Dit is de vermoedelijke opstelling van Oranje tegen Spanje.

Want Ronald Koeman gaat als bondscoach redelijk volgens een bekend Nederlands spreekwoord te werk: wat de boer niet lust, eet hij niet. Hij grijpt liever terug op het bekende, dan het onbekende. Dat liet hij al eerder zien door bijvoorbeeld Mats Wieffer bij de selectie te voegen en andere jonge talenten thuis, of bij Jong Oranje te laten. Vermoedelijk vult hij de eerste elf namen op papier ook volgens dat spreekwoord in.

Frenkie de Jong

Dat Frenkie de Jong start, zal niemand verrassen. Het enige wat roet in het eten kon gooien, was zijn buikgriep. Maar die bleek al gauw over. De Jong is in vorm bij Barcelona en maakt veel minuten. Met de komst van Frenkie leek het middenveld wel makkelijk in te vullen, maar woensdagavond laat kwam daar verandering in. Ryan Gravenberch verliet geblesseerd het trainingskamp en dus mocht Koeman weer gaan wisselen.

Waar Reijnders normaliter op 10 zou staan en Gravenberch naast Frenkie, moest dat woensdagavond nog even gauw omgegooid worden. Daarmee lijkt Koeman Reijnders toch een positie naar achter te moeten zetten. En dan zal hij gaan kiezen tussen Teun Koopmeiners of Justin Kluivert op 10. Mats Wieffer naast De Jong lijkt onlogisch, gezien het feit dat Wieffer een behoorlijk defensieve middenvelder is. Reijnders zou op tien kunnen blijven staan als Koeman voor Taylor kiest, maar dat lijkt geen reëele optie voor de basis.

Verrassing in de verdediging

Hier kunnen de meeste verrassingen vallen. Met de afwezigheid van Micky van de Ven, Nathan Aké, Denzel Dumfries en Stefan de Vrij, moest Koeman hier nogal schipperen. Hij haalde Youri Baas erbij na de afmelding van rechtsback Dumfries, zodat er nog een linkspoot in de defensie was. Ook kwam Matthijs de Ligt nog later bij de selectie. Vermoedelijk gaat hij de plek van de geblesseerde De Vrij invullen.

De Ligt heeft achterin concurrentie van verschillende namen, maar de meest logische concurrent is Van Hecke. Koeman heeft hem pas 130 minuten in actie gezien bij Oranje. Eenmaal als wissel tegen Duitsland en eenmaal een hele wedstrijd tegen Hongarije. Vermoedelijk is dat te weinig voor Koeman om helemaal overtuigd te zijn van de Brighton-verdediger voor dit cruciale duel tegen Spanje.

De Ligt is een oude en vertrouwde naam binnen Oranje en kent het wereldpodium al jaren. Hij beleeft bij Manchester United een verschrikkelijk jaar en ook bij Oranje ging het allemaal niet geweldig, maar de verwachting is toch dat hij zal spelen.

Vermoedelijke opstelling Oranje

Verbruggen; Timber, De Ligt, Van Dijk, Hato; De Jong, Reijnders, Kluivert; Xavi Simons, Memphis, Gakpo

