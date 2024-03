Engels Ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voetbalfans voor EK: 'Duits bier kan sterker zijn'

Het Engelse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Engelse en Schotse voetbalfans gewaarschuwd in aanloop naar het EK voetbal in Duitsland aankomende zomer. De Britten staan bekend om hun overmatig drankgebruik en dat kan hen in Duitsland weleens de kop kosten.

Tegenover de BBC meldt het Engelse Ministerie van Buitenlandse Zaken dat het met een officieel advies. Zo worden de Engelse en Schotse fans gewaarschuwd voor het bier van onze Oosterburen. "Het bier daar kan sterker zijn dan in het Verenigd Koninkrijk, dus drink verantwoordelijk, ken je grenzen en respect de lokale wetten. Als je te veel drinkt wordt je wellicht niet toegelaten in het stadion."

1 april

Paul Goodwin, mede-oprichter van het Schotse Voetbalsupporters Organisatie, moest even dubbel checken welke dag het was. Toen hij het advies las dacht hij gelijk aan een 1 aprilgrap. "Er zijn veel dingen waar de Schotse fans voor gewaarschuwd moeten worden, maar dit is er niet een van. De Schotten komen over de hele wereld en genieten, op een normale manier, van de cultuur en het bier op de desbetreffende plek."

Schotland speelt op 14 juni in München de openingswedstrijd van het EK tegen gastland Duitsland. Engeland speelt twee dagen later tegen Servië. Dit duel wordt in Gelsenkirchen afgewerkt.