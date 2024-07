Engelse held Ollie Watkins beleeft intiem moment met vriendin na goal tegen Oranje

Waar in Nederland de teleurstelling enorm groot was na het verlies in de halve finales van het EK, was het natuurlijk groot feest bij Engeland. Niet in de laatste plaats bij spits Ollie Watkins, die de Engelsen in de laatste minuut naar de finale schoot. Hij vierde een heel intiem feestje met zijn geliefde op de tribunes.

Watkins viel pas tien minuten voor tijd in bij Engeland, maar werd in die korte tijd de grote held. Op het moment dat blessuretijd inging en de halve finale richting een verlenging leek te gaan, wist hij met een uiterst precieze uithaal Engeland ten koste van Oranje naar de finale te schieten.

Spelersvrouwen Oranje maken EK-drama tegen Engeland en verdriet van 'hun mannen' van heel dichtbij mee De uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK voetbal doet veel pijn. Niet alleen bij de Nederlandse fans en de spelers, maar ongetwijfeld ook bij de spelersvrouwen. Een flink aantal vriendinnen en vrouwen van de internationals was aanwezig tijdens de dramatische ontknoping tegen Engeland.

Intiem moment met vriendin Ellie

Dat zag ook vriendin Ellie Alderson. Zij is al sinds 2018 samen met Watkins en ze hebben twee kinderen. Ellie zat woensdag op de tribunes in Dortmund en zag haar vriend het winnende doelpunt maken. Watkins krijgt als beloning de kans om een EK-finale te spelen, maar ook Ellie had iets voor hem in petto. De twee beleefden op de tribunes een intiem moment samen. Ook postte Ellie op sociale media dat ze 'heel erg trots' is op haar vriend.

Ollie Watkins met vriendin Ellie. © Getty Images

Andere WAG's

Ook de partners van de andere spelers waren aanwezig in Dortmund. Zo lieten ook Megan Pickford (vrouw van doelman Jordan), Tolami Benson (Bukayo Saka), Lauren Fryer (Declan Rice) en Kate Kane hun gezichten zien op de tribunes.

Harry Kane viert het bereiken van de EK-finale met zijn vrouw. © Getty Images

Laatbloeier Watkins

Watkins leerde Ellie zes jaar geleden kennen en de toen 22-jarige spits speelde op dat moment nog bij Brentford in de Championship. Daar scoorde Watkins aan de lopende band en verdiende hij een transfer naar Aston Villa. Ook in de Premier League pikt hij regelmatig zijn goaltje mee. Zo maakte hij er afgelopen seizoen negentien.

Dit zijn de veelbesproken vriendinnen (WAG's) van de voetballers van Engeland, met ook Nederlands model in de schijnwerpers Het draait deze weken op het EK vooral om de voetballers op het veld, maar de mannen krijgen vaak support van hun vrouwen op de tribune. Zo ook bij Engeland, dat vanavond Nederland treft in de halve finales van het EK. Wij hebben op een rijtje gezet welke vrouw bij welke Engelse voetballer hoort. Maak kennis met de WAG's van onze aankomende tegenstander.

Zijn goede prestatie vielen ook bondscoach Gareth Southgate op en die besloot hem in 2021 te laten debuteren in het Engelse elftal. Watkins mocht deze zomer voor het eerst mee naar een eindtoernooi en schoot de EK-droom van Oranje woensdag aan diggelen.

Finale

Ellie en de andere WAG's zullen ongetwijfeld ook bij de volgende wedstrijd van hun mannen op de tribune zitten. Engeland speelt zondag in Berlijn de EK-finale tegen Spanje. The Three Lions kunnen dan eindelijk voor het eerst Europees kampioen worden. Engeland was ook bij het vorige EK finalist, maar ging toen op het eigen Wembley na strafschoppen onderuit tegen Italië.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.