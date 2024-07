Spelersvrouwen Oranje maken EK-drama tegen Engeland en verdriet van 'hun mannen' van heel dichtbij mee

De uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK voetbal doet veel pijn. Niet alleen bij de Nederlandse fans en de spelers, maar ongetwijfeld ook bij de spelersvrouwen. Een flink aantal vriendinnen en vrouwen van de internationals was aanwezig tijdens de dramatische ontknoping tegen Engeland.

Oranje verloor door een goal van Ollie Watkins in de blessuretijd met 1-2, waardoor het de finale misliep. Het zorgde voor ontzetting op de tribunes bij de Nederlandse fans. In het publiek zaten ook Noa van de Bij (partner van Cody Gakpo), Sterre van Bakel (vriendin Micky van de Ven) en Kaylee Aké, de vrouw van Nathan Ake.

Vlak voor de wedstrijd deelden ze nog een gezellige groepsfoto van elkaar in Dortmund. De sfeer zal richting het eindsignaal een stuk bedrukter zijn geweest, na de late goal van de Engelsen.

Ook de vrouw van Stefan de Vrij, Doina Turcanu, zat in het stadion. Hoewel ze vooraf de nodige beelden deelde, bleef het na de uitschakeling stil. Dat was haar man overigens niet, want die werd na afloop snel voor de camera van de NOS getrokken. Daar was hij zichtbaar geïrriteerd na een vraag over de late tegengoal.

Door de nederlaag tegen Engeland zit het EK er op voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Dat betekent dat de internationals na een lang seizoen eindelijk vakantie hebben. Ook daar zullen de partners ongetwijfeld bij zijn.

De selectie van Oranje is vrij snel na de verloren halve finale teruggevlogen naar Wolfsburg. Daarna gaan de spelers hun eigen weg, voordat ze zich moeten voorbereiden op het nieuwe seizoen bij hun clubs. Het Nederlands elftal komt in september pas weer in actie, wanneer het eerste duel met Bosnië & Herzegovina voor de Nations League op het programma staat.

