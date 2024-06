Engelse spits Harry Kane zet kritische analisten Gary Lineker en Alan Shearer op hun nummer

De Engelse analisten waren als vanouds niet mals na de eerste twee wedstrijden van 'The Three Lions' op het EK voetbal in Duitsland en aanvoerder Harry Kane is daar wel een beetje klaar mee.

Engeland opende het EK met een moeizame zege op Servië (0-1) en kwam tegen Denemarken niet verder dan 1-1. Onder anderen voormalig topvoetballers Gary Lineker en Alan Shearer namen geen blad voor de mond. Lineker sprak bijvoorbeeld van een "shit-wedstrijd" tegen de Denen en zei dat Kane "maar wat rondploeterde" en "soms slaapwandelde".

'Al heel lang niets gewonnen'

"Maar ze moeten de consequenties van hun woorden in overweging nemen, vooral voor jongere spelers voor wie het allemaal nieuw is", zei Kane zondag tijdens een persconferentie. "Analisten en ex-voetballers hebben ook hun verantwoordelijkheid. Het klopt dat we als land al heel lang niets meer hebben gewonnen. Veel van deze analisten hebben ook deel uitgemaakt van de nationale ploeg en ze weten hoe moeilijk het is."

Engeland werd in 1966 wereldkampioen en staat sindsdien droog. Ook met Lineker en Shearer werden er geen prijzen gewonnen.

Slovenië

Engeland neemt het dinsdag op tegen Slovenië. Dan wil Kane herstel tonen. "We waren niet op ons best, maar het is niet het moment om in paniek te schieten", aldus de spits van Bayern München. "We hebben veel ervaring met dit soort momenten. Ik hoop dat we tegen Slovenië wat meer energie en enthousiasme kunnen tonen, vooral zonder bal."