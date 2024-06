Duidelijke boodschap uit Amsterdam van Jordan Henderson voor zeurende Engelse fans op EK

Jordan Henderson mag dan niet met Engeland op het EK zijn, de middenvelder van EK leeft enorm mee met zijn ploeggenoten. Dat bewijst een boodschap van Henderson op Instagram aan zijn landgenoten wel, na de teleurstellende 1-1 tegen Denemarken.

Engeland, een van de outsiders voor de EK-titel, speelde stroef tegen de Denen. Na afloop van de wedstrijd klonk er een fluitsignaal vanaf de tribunes in Frankfurt. De Engelse fans wilden wel wat meer vermaakt worden, maar kreeg een statische wedstrijd te zien van hun kant. Tijd voor verandering, maar Henderson stelt dat iedereen geduldig moet zijn.

Slaapverwekkend Engeland komt op EK goed weg tegen Denemarken Engeland zal een heel stuk beter moeten voetballen, wil het deze zomer Europees kampioen worden. In de tweede groepswedstrijd van het EK bleef het steken op een gelijkspel tegen Denemarken: 1-1. Dat was vooral te danken aan de laffe tactiek van bondscoach Gareth Southgate, voor wie het nog de billen bij elkaar knijpen was op het einde.

'Te veel negativiteit'

Henderson had donderdag zijn eerste trainingsdag bij Ajax en haastte daarna naar huis om zijn team in actie te zien. 'Ga ervoor, jongens', schreef hij op Instagram. Die succeswensen hielpen niet, gezien het feit dat het 1-1 werd. Na afloop van de wedstrijd stond Kyle Walker voor de camera van de BBC. "Het is onderdeel van voetbal. We staan bovenaan, we moeten het positief bekijken. Het is moeilijk om toernooien te winnen. je loopt er niet zomaar doorheen", constateerde hij.

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep C | Engeland nog niet geplaatst voor achtste finales Engeland is een van de grote favorieten voor de winst van het EK en dus gaat iedereen er vanuit dat de ploeg van Gareth Southgate met gemak groep C zal overleven. Gezien de tegenstand in de poule mag dat geen enkel probleem zijn.

Henderson zag dat interview en steunde zijn land- en ploeggenoot. 'Goed gezegd, Kyle. Te veel negativiteit", concludeerde Henderson. 'Ga achter dit team staan en vertrouw ze', waren de opbeurende woorden van de 81-voudig international, die meedeed op de EK's van 2016 en 2021. Voor dit toernooi werd de middenvelder van Ajax niet geselecteerd, ook zat hij niet in de voorselectie.

© Instagram Jordan Henderson

Eerste training Ajax

Donderdag verscheen Henderson in plaats daarvan op het trainingsveld bij Ajax. Dat was dus ook de eerste dag van Francesco Farioli. "We maken nu de eerste stappen in de juiste richting. De eerste dagen zitten we nog even op een roze wolk, maar we moeten ons bewust worden van de stappen die we moeten zetten", sprak de trainer.

Nieuwe trainer Francesco Farioli ziet spelers met 'krasjes' op eerste training Ajax en is verliefd op Alex Kroes De nieuwe trainer van Ajax, Francesco Farioli, wil niet ingaan op een mogelijke transfer van Wout Weghorst naar Amsterdam. Dat zei de Italiaan donderdag bij ESPN na zijn eerste training op De Toekomst.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Engeland, Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.