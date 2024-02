'Engelse top zit achter Ajax-keeper Diant Ramaj aan'

Diant Ramaj is dit seizoen een van de weinige spelers bij Ajax die zich positief laat zien. De Duitse doelman moest in het begin nog vanaf de bank toekijken, maar is inmiddels een vaste waarde bij de Amsterdammers. Dat is ook de Engelse top opgevallen.

Volgens het Duitse BILD zitten Arsenal, Chelsea en Manchester United achter Ramaj aan. De keeper kwam afgelopen zomer over van Eintracht Frankfurt en kostte naar verluidt zo'n vijf miljoen euro. Hij tekende toen een contract tot 2028 bij de Amsterdammers.

Terwijl Geronimo Rulli en Jay Gorter geblesseerd waren greep Ramaj zijn kans. Men was in eerste instantie kritisch op de 'te dure' doelman, maar de transfer blijkt steeds meer een schot in de roos te zijn. In een dramatisch seizoen voor Ajax houdt Ramaj zijn ploeg meermaals op de been. Dit levert hem dus interesse op van Engelse topclubs.