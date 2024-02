Joshua Zirkzee kon in de zomer naar Ajax: 'Sven Mislintat kende mij al lange tijd'

Joshua Zirkzee is bezig aan een goed seizoen bij Bologna. In 28 duels was de Nederlandse spits goed voor 10 doelpunten en 6 assists. Toch had Zirkzee ook zijn doelpunten kunnen maken in de Eredivisie, er was afgelopen zomer namelijk interesse vanuit Nederland.

In een interview met het Algemeen Dagblad zegt Zirkzee dat Ajax concreet was. Ook Feyenoord, de club waar hij in de jeugd speelde, had sluimerende interesse. "Van Feyenoord, om eerlijk te zijn, weet ik niet of ze mij echt wilden. Ajax wel. Sven Mislintat kende mij al lange tijd. Maar het is niet doorgegaan, dat is het hele verhaal", aldus Zirkzee.

"Bologna had sowieso een geweldig plan. Ik heb er over nagedacht", sprak de spits. "Kijk naar Jerdy Schouten, die een paar wedstrijden in de eredivisie speelde en hij werd al opgeroepen voor Oranje", zei hij doelend op de overstap van Schouten naar PSV. Toen de middenvelder bij Bologna speelde, was hij minder in beeld bij het Nederlands elftal.

"Ik heb in eerdere interviews gezegd dat hij vorig seizoen in Italië ook echt top was. En dan bedoel ik echt heel goed. Maar goed, met PSV speelt hij in de Champions League, dat is wel een verschil. En ze zijn in Eindhoven ongeslagen in de eredivisie. Maar in mijn ogen doet hij hetzelfde als hier in de Serie A. Al kennen we hier weinig druk. We willen presteren en dan zien we wel waar we eindigen."