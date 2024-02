Simon Tahamata emotioneel bij vertrek als jeugdtrainer van Ajax

Clubicoon Simon Tahamata vertrekt per 1 maart bij de jeugdopleiding van Ajax. Tijdens zijn afscheid op De Toekomst wist hij het niet droog te houden. De voormalig aanvaller vertrekt naar Berlijn om aan de slag te gaan als jeugdtrainer bij een zelf opgezette voetbalacademie.

"Ik kwam hier op mijn vijftiende binnen en het is mijn thuis. Ik heb mijn hart en ziel in de club gestopt. Het is geweldig om de jongens te hebben zien groeien, niet alleen in hun spel, maar ook in de ontwikkeling", vertelt de 67-jarige Tahamata op de website van Ajax. "In Berlijn ga ik een voetbalacademie oprichten, zodat ook daar jonge spelers hun droom om profvoetballer te worden kunnen verwezenlijken. We gaan hetzelfde doen als wat ik hier doe, dat is precies mijn ding."

'Goed luisteren en veel oefenen thuis' ⚽️♥️



Simon Tahamata = ❌❌❌ — AFC Ajax (@AFCAjax) February 27, 2024

Emotioneel afscheid

Op sportpark De Toekomst ontving Tahamata een prachtige erehaag van alle jeugdspelers wat hem zichtbaar ontroerde. "Dit had ik niet verwacht, hier kun je alleen maar van dromen", zei hij duidelijk geëmotioneerd. "Je hebt het verdiend, zeggen ze dan. Dat raakt me wel."

De oud-speler van de Amsterdamse club was van 2004 tot 2009 en van 2014 tot nu werkzaam bij de jeugdopleiding. Hier was hij techniektrainer bij de onder- en middenbouw op De Toekomst. In de periode van 1976 tot 1980 speelde de aanvaller bij Ajax.