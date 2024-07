'Estavana Polman bracht Sylvie en mij weer naar elkaar toe', Rafael van Vaart vertelt over zijn gezin

Het leven van Rafael van Vaart is soms een flinke logistieke operatie. Zijn vriendin Estavana Polman handbalt in Roemenië en woont daar ook met hun dochter Jesslynn. Zijn zoon Damian woont in Nederland, waar hij zelf ook regelmatig voor werk moet zijn. En dan is er nog diens moeder Sylvie, die in Duitsland woont. Maar het loopt allemaal vrij aardig.

Damian voetbalt in de jeugd van Ajax en woont bij de ouders van Rafael van der Vaart in de buurt van Amsterdam. In de podcast Erben en Renate: Topsportouders legt de ex-international uit hoe dat allemaal zo'n beetje in zijn werk gaat.

"Het lukt heel goed", aldus Van der Vaart over de gedeelde opvoeding. "Estavana heeft Sylvie en mij echt weer naar elkaar toe gebracht. Dat we weer gewoon normaal gingen doen." De twee trouwden in 2005, kregen in 2006 een zoon en gingen in 2013 met een hoop gedoe uit elkaar. Sinds 2016 is de voetbalanalist samen met handbalster Polman.

Estavana Polman laat zich uit over relatie met Sylvie Meis: 'Dat heb ik vanaf dag één gezegd' De scheiding in 2013 tussen Rafael van der Vaart en Sylvie Meis leverde veel voer op voor de roddelbladen. Het leek er van de buitenkant op dat die breuk niet altijd even vriendelijk ging. Handbalster Estavana Polman, de vriendin van Van der Vaart, geeft aan dat de twee inmiddels weer door een deur kunnen en dat zijzelf ook een goede relatie heeft met de ex van haar vriend.

Bonusmoeder

"Es is voor Damian niet gewoon de bonusmoeder, maar ze zijn echt bijna vrienden", vertelt Van der Vaart. "Hij belt haar ook regelmatig als hij iets niet met mij of met Sylvie kan of wil bespreken. Dat werkt fantastisch." De rolverdeling tussen de twee ouders is duidelijk: "Ik ben natuurlijk voetballer geweest en daar kan Sylvie weinig over zeggen. En Es kan hem natuurlijk ook uitleggen om een absolute wereldtopper te worden. Mijn vader is dan weer heel beschermend naar hem toe."

Van der Vaart bevestigt dat zijn ex weet hoe het is om in de publieke belangstelling te staan. "Zeker, maar je moet hem daar ook in laten als hij dat niet wil. Dat probeer ik hem ook duidelijk te maken. Dat als hij iets niet wil, dat hij dat gewoon tegen mij of tegen zijn moeder, of tegen Es moet zeggen. Alleen, hij post zelf ook heel veel dingen, dat is dan weer de andere kant van de medaille. Je voedt het dan natuurlijk ook wel."

Estavana Polman: van zwaar auto-ongeluk tot dochter met Rafael van der Vaart en beste handbalster ter wereld Estavana Polman is hét boegbeeld van het Nederlandse handbal. Ondanks flink wat tegenslagen in haar leven, knokte ze zich naar de absolute wereldtop. Onderweg verleidde ze Nederland met haar spontane babbel en kreeg ze een kind met haar vriend Rafael van der Vaart. Dit is Estavana Polman.

'Vaak nee, soms ja'

Van der Vaart vertelt in de podcast dat hij Damian inmiddels zover heeft gekregen dat hij aan zijn vader vraagt of hij iets op Instagram mag plaatsen. "Vaak zeg ik dan nee, soms ja", aldus de ex-prof. "Ik vind sociale media echt bijna killing voor je carrière. Maar ok, het is een andere tijd, je moet ermee dealen. Maar je hoeft niet altijd alles maar te delen. Zeker niet over restaurants of je vriendin."

"Je moet privé ook een beetje privé houden. Dat probeer ik hem een beetje mee te geven. Want je hebt van de mensen die iets posten, kritiek krijgen en dan ergens gaan zitten janken. Terwijl je weet dat je kritiek krijgt als je iets post."

Sylvie Meis

Ook ex Sylvie Meis weet alles van kritiek op sociale media. Zo zette zij onlangs een bericht met foto's online op moederdag. Op die afbeeldingen, bedoeld als een soort eerbetoon aan haar zoon, neemt ze zelf een vrij prominente plek in. En dat viel niet bij iedereen goed: