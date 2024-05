Etienne Vaessen opgenomen in definitieve selectie van Suriname voor WK-kwalificatieduels

Etienne Vaessen is opgenomen in de definitieve selectie van Suriname. De keeper van RKC reist af naar het Caribisch gebied voor twee WK-kwalificatiewedstrijden in juni.

Op 5 juni speelt Suriname tegen Saint Vincent en de Grenadines, drie dagen later staat het uitduel met Anguilla op het programma. Suriname zit verder nog in de poule met El Salvador en Puerto Rico.

De beste twee landen gaan door naar de derde ronde, waarin Suriname bij goede resultaten in één van de drie poules terecht zou komen. De nummers één uit elke poule plaatsen zich voor het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico, de nummers twee spelen nog een play-offwedstrijd tegen een land uit een ander continent.

Rest van de selectie

Behalve Vaessen - die in Suriname met de naam 'Burnet' gaat spelen - kent de definitieve selectie van bondscoach Stanley Menzo nog twee debutanten. Gyrano Kerk (Royal Antwerp) en Immanuel Pherai (HSV) maken voor het eerst hun opwachting in de selectie van Natio. Vaessen reageerde met een hartje op Instagram, toen hij zijn naam bij de uitverkorenen zag staan.

Sheraldo Becker (Real Sociedad) is de bekendste speler van Suriname, gevolgd door Stefano Denswil, Warner Hahn, Virgil Misidjan en Ridgeciano Haps. Er zitten nog altijd vier spelers van eigen bodem in de selectie, waarvan drie middenvelders. Alle andere spelers hebben een speciaal sportpaspoort, omdat Surinamers in Nederland officieel geen Surinaams paspoort hebben.