Etienne Vaessen spreekt al een aardig woordje Surinaams: 'Fawaka Bradda'

Etienne Vaessen werd na de wedstrijd van RKC Waalwijk tegen Almere City uitgeroepen tot man van de wedstrijd, en dat terwijl hij niet één redding hoefde te maken. Volgens de verslaggever van ESPN was er misschien slechts één stem uitgebracht, door de bondscoach van Suriname: Stanley Menzo.

Vaessen had het erg rustig in de wedstrijd tegen Almere City, die eindigde in 0-0. "Je kon beter een pop in het doel neerzetten denk ik, maar dan is het wel heel makkelijk voor ze", aldus de doelman van RKC. Toch werd hij de Man of the Match. De verslaggever zegt gekscherend tegen Vaessen dat hij dat te danken heeft aan Menzo, door de keuze van Vaessen om voor Suriname te gaan spelen. "Dan bedankt ik hem", zegt Vaessen koeltjes.

De keeper is kwart Surinaams, zijn opa is geboren in Paramaribo. "De trainer wist ervan, die heeft het doorgegeven. De Surinaamse bond wist het volgens mij niet eens", zegt hij. "Maar nu zijn we met papierwerk bezig. Ik heb wel een goed gevoel dat het rond komt, maar voor mij ligt alle focus nu bij RKC. Misschien is het over twee, drie weken rond maar dat zien we dan wel."

Vaessen heeft niet getwijfeld over de keuze om Suriname-international te worden. "Ik weet dat ik niet geselecteerd ga worden voor Oranje en ik ben al een keer een maand in Suriname geweest en vind het een heel mooi land." Hij wil de uitdaging daarom graag aangaan. Hij hoopt begin juni aan te sluiten in de WK-kwalificaties.

In de kleedkamer bij RKC wordt ook al Surinaams tegen Vaessen gesproken. "Kun jij ook al een woordje?", vraagt de verslaggever. "Nee niet echt", antwoord de keeper. "Alleen 'Fawaka Bradda', dat soort dingen", zegt hij met een lach.

Zondag speelt RKC Waalwijk een uitwedstrijd tegen FC Volendam. Daar houdt de keeper zich nu vooral mee bezig. De ploeg staat momenteel vijftiende in de Eredivisie.