FC Barcelona zou Frenkie de Jong niet ruilen voor Kylian Mbappé: 'Zou fout zijn'

Of FC Barcelona Frenkie de Jong en Ronald Araujo van de hand zou doen om Kylian Mbappé aan te kunnen trekken. Die vraag kreeg Deco, de sportief directeur van Barcelona, voorgeschoteld.

Araujo en Frenkie zijn de beste spelers van Barcelona, maar Mbappé behoort tot de beste spelers ter wereld. Toch was Deco duidelijk bij Esport3: "Het zou een fout zijn om Ronald Araújo en Frenkie de Jong van de hand te doen om Mbappé te kunnen halen. Daar wordt het team niet sterker van."

Mbappé is komende zomer transfervrij, omdat hij uit zijn contract loopt bij Paris Saint-Germain. Real Madrid, de grote rivaal van FC Barcelona, lijkt met de Franse superster aan de haal te gaan. Het is totaal niet realistisch dat Mbappé naar Barça gaat, dat weinig geld te besteden heeft. De 25-jarige spits verdient al ruim 35 miljoen euro per jaar aan salaris.

Xavi

In het gesprek ging het ook nog even over Xavi, die na dit seizoen stopt als trainer van FC Barcelona. Deco neemt het voor zijn oud-teamgenoot op: "Het lijkt erop dat hij niet meer wordt gewaardeerd om wat hij in de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Alsof de winst van de landstitel vorig seizoen heel gewoon was. Op dit moment geef ik hem een 10 voor hoe hij het doet."

Heeft Barça al een nieuwe coach op het oog? Nog niet, beweert Deco. "We hebben nog met niemand gesproken. Het Xavi-tijdperk is nog niet voorbij."