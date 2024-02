Feyenoord overklast AZ in KNVB Beker, uitvallen Timber en Trauner domper voor Arne Slot

Feyenoord heeft in eigen huis zonder al te grote problemen van AZ gewonnen en bereikte daarmee de halve finales van de TOTO KNVB Beker. In De Kuip werd het 2-0 door doelpunten van Lutsharel Geertruida en Bart Nieuwkoop. Wel viel Gernot Trauner in de eerste helft uit met een blessure en ging Quinten Timber per brancard van het veld na een hoofdblessure.

Feyenoord startte met Nieuwkoop op rechtsbuiten. Volgens Arne Slot op dit moment de beste optie voor zijn ploeg. Hij passeerde daarmee dus namen als Luka Ivanusec, Yankuba Minteh en Leo Sauer. Bij AZ stond Matthew Ryan weer onder de lat en was Ernest Poku de diepe spits, bij afwezigheid van de geschorste Vangelis Pavlidis.

Steun aan Bijlow

Waar de eerste tien minuten van de editie zondag in Alkmaar voor spektakel zorgden, waren de eerste tien minuten in Rotterdam wat mak. AZ groef zich helemaal in en leek het grotendeel met vijf man achterin te staan. Het baltempo van Feyenoord was laag, waardoor kansen eigenlijk uitbleven in de openingsfase. De eerste opleving kwam dan ook van de supporters in De Kuip. In de twaalfde minuut stond iedereen op om te klappen voor Justin Bijlow, die weer een blessure heeft opgepikt. De keeper stond van zijn plaats op en bedankte het publiek zichtbaar geëmotioneerd.

Feyenoord-fans steken pechvogel Justin Bijlow hart onder de riem tegen AZ Feyenoord - AZ stond woensdag opnieuw op het programma, maar dit keer in de kwartfinale van het bekertoernooi. Bij de vorige editie, afgelopen zondag, raakte keeper Justin Bijlow geblesseerd. Tijdens de wedstrijd in de KNVB Beker was er een steunbetuiging van Het Legioen aan Bijlow.

VAR

De steunbetuiging aan zijn adres zorgde ook voor wat meer pit op het veld, Feyenoord begon wat kansen bij elkaar te spelen. Via Calvin Stengs, een geblokt schot van Santiago Giménez en een schot van Igor Paixão kwam Feyenoord meermaals voor het doel van AZ. In de vijftiende minuut scoorde Feyenoord zelfs: aanvoerder Gernot Trauner kopte een vrije trap van Paixão binnen, maar deed dat uit buitenspelpositie. De VAR had een aantal minuten nodig om de lijnen neer te leggen, maar besloot toch dat de verdediger buitenspel stond.

Niet veel later sloeg wederom het noodlot toe voor Feyenoord. Waar het zondag Bijlow geblesseerd het veld zag verlaten, moest nu Trauner gewisseld worden. Hij greep een aantal minuten na zijn afgekeurde goal naar zijn hamstring en vroeg een wissel aan. Thomas Beelen verving de aanvoerder.

Doelpunt Feyenoord

Na het uitvallen van Trauner zakte Feyenoord wat in en nam het wat gas terug. Tegen de wil van Slot in, die druk gebarend langs de lijn stond om zijn team naar voren te sturen; hoge druk is wat de trainer wil. In de laatste tien minuten ging dat tempo dan ook omhoog en dat zorgde voor gevaar. Vlak voor rust scoorde Feyenoord dan alsnog. Een voorzet van Hartman werd door AZ'er Ruben van Bommel half weggekopt. David Hancko raakte de bal maar half, maar Lutsharel Geertruida stond vlak bij het doel om binnen te koppen. Niet veel later was het rust in Rotterdam.

Felle start

Waar de eerste helft mak begon, was de start van de tweede helft veelbelovend. Feyenoord was veel voor de goal van AZ en gooide de bal een aantal keer goed voor. Een afstandsschot van Stengs na een korte corner moest door Ryan gepareerd worden en daarna besloot Feyenoord weer wat rustiger te spelen. Ryan moest pas weer ingrijpen na 67 minuten na een schot van Timber.

Giménez

Het publiek scandeerde rond de zestigste minuut maar weer eens de naam van Giménez, hij is al even uit vorm en ook vandaag was hij vrijwel onzichtbaar. Op een schotje in de eerste helft na kwam hij niet in het spel voor. Een kwartier voor tijd besloot Slot de Mexicaanse spits dan toch te wisselen. Ayase Ueda, die terug is van de Azië Cup, kwam voor hem in de plaats.

Halve finale TOTO KNVB Beker

Na een geweldige aanval van Feyenoord scoorde Bart Nieuwkoop nog de 2-0 in De Kuip. Met een aantal keer één keer raken kon Stengs de bal zo afleggen op Nieuwkoop, die voor leeg goal kon intikken.

Timber per brancard van het veld

In de blessuretijd was er nog een lange blessurebehandeling voor Quinten Timber. Hij was duizelig nadat Paixão de bal tegen zijn hoofd schoot. Hij werd met een brancard van het veld gedragen. Daarna was het al gauw klaar en zo heeft Feyenoord zonder vrij veel moeite de halve finale van de TOTO KNVB Beker bereikt, net als SC Cambuur en NEC. Afwachten is het voor Feyenoord hoe het gaat met aanvoerder Trauner en Timber.