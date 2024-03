Francesco Acerbi blijft gekke uitspraken doen na racismerel: 'Anders moet je ook bestraft worden voor het beledigen van moeders'

Francesco Acerbi heeft geen straf gekregen voor zijn vermeende racistische opmerkingen aan het adres van Juan Jesus. De voetballers speelden vlak voor de interlandperiode met hun clubs Inter en Napoli tegen elkaar in de Italiaanse Serie A. Nu is bekend geworden dat Acerbi geen straf krijgt. Als reactie daarop besluit Napoli niet de antiracisme-badge van de Serie A te dragen tegen Atalanta. Jesus reageerde via een statement en Acerbi ging door met zeer gekke en opvallende uitspraken te doen.

Acerbi werd eerder deze week vrijgesproken van racisme na een aanvaring met Napoli-verdediger Jesus. Een paar dagen hierna deed hij een interview Corriere della Sera. Met een erg onhandige opmerking zette hij gelijk de toon: "Ik ben geen racist. George Weah is een van mijn idolen."

Vervolgens werd het er niet beter op wat betreft de uitspraken van de Italiaanse verdediger. Zo stelde hij 'dat alles wat gezegd wordt op het veld, daar ook moet blijven'. "Anders zou je ook bestraft moeten worden voor het beledigen van Serviërs, Italianen en moeders", zo was de beredenering van Acerbi. "Dit was enger voor mij dan kanker", zei die eerder in zijn leven deze verschrikkelijke ziekte overwon ook nog.

Racisme

Het leek allemaal snel klaar te zijn; Acerbi zou zich racistisch hebben uitgelaten tegen Jesus, de Italiaan bood bij de tegenstander ook gelijk zijn excuses aan. De Braziliaan accepteerde deze ook. Toch nam Acerbi zijn woorden terug en dus ontstond er een hoop heisa. De Italiaanse bond besloot Acerbi na onderzoek geen straf te geven, omdat er te weinig bewijs was. Dit was tegen het zere been van Jesus en Napoli.

Statement Jesus

Jesus heeft met 'grote teleurstelling' gelezen dat Acerbi niet gestraft wordt. "Hoewel ik de beslissing respecteer, vind ik het moeilijk om het te begrijpen en ik voel me er erg boos door", schreef hij. "Ik begrijp echt niet hoe 'ga weg neger, je bent maar een neger' als beledigend, maar niet discriminerend kan worden beschouwd."

De Braziliaanse verdediger kan er niet bij waarom Acerbi zijn versie plots veranderde. "Ik had niet verwacht dat het zo zou eindigen", ging hij verder. "Ik vrees – en ik hoop dat ik ongelijk heb – dat dit een serieus precedent zou kunnen scheppen achteraf voor het rechtvaardigen van bepaald gedrag. Ik hoop oprecht dat deze (voor mij) trieste kwestie de voetbalwereld kan helpen nadenken over een kwestie die zowel serieus als urgent is."

Napoli draagt geen badge

Napoli noemde het besluit van de Serie A 'verbazingwekkend'. Zij zullen tegen Atalanta de badge tegen racisme niet dragen, verder: "Zal Napoli niet langer deelnemen aan antiracisme- en antidiscriminatie-initiatieven van voetbalinstellingen die louter symbolisch zijn, maar we zullen ze zelf blijven organiseren, zoals we altijd hebben gedaan, met hernieuwde overtuiging en vastberadenheid."

© Getty Images

Vinícius Júnior

De bekendmaking van dit nieuws volgt één dag nadat Vinícius Júnior het racismeprobleem binnen het voetbal weer eens wereldwijd aankaartte. De Braziliaan van Real Madrid barstte in tranen uit op de persconferentie van zijn land na herhaaldelijke vragen over hoe hij in Spanje al vaak racistisch bejegend is.