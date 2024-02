Gemeente Rotterdam wil overlast Feyenoord-supporters aanpakken: 'Twaalf man pisten tegen hek speeltuin'

De gemeente Rotterdam vindt dat Feyenoord-supporters regelmatig overlast veroorzaken rondom De Kuip. Het gemeentebestuur wil daarom met de wijkraden plannen maken om de overlast terug te dringen.

Wat voor soort hinder gaat het dan om? Het AD heeft het over bijvoorbeeld parkeren op de stoep en wildplassen bij speeltuinen. Locoburgemeester Robert Simons legt uit wat de gemeente momenteel doet om zulke zaken aan te pakken: "We doen al heel veel, er worden vijfhonderd boetes per wedstrijd uitgedeeld, de politie zit op maximale capaciteit bij de wedstrijden. De meeste supporters zijn welwillend, maar mensen moeten natuurlijk wel hun rommel in de prullenbak gooien, niet fout parkeren en niet overal maar wildplassen."

DENK

De kwestie is op de plaatselijke politieke agenda gezet door DENK-fractieleider Serkan Soytekin. Die is niet tevreden over de gevolgen van de inzet van de politie en handhaving. Ook wijst hij op de rol van Feyenoord. De club moet wat hem betreft meer doen om de overlast te verminderen.

Tot die tijd moeten de omwonenenden er mee leven dat er dingen gebeuren zoals bewoner Mik omschrijft: "Met twaalf man stonden ze hier tegenover tegen het hek van de speeltuin aan te plassen."