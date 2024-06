Vriendin Joey Veerman deelt hartverwarmende foto na overwinning Nederlands elftal op EK

Joey Veerman speelde zondag niet zijn beste wedstrijd tegen Polen, maar dat maakt de steun vanaf de tribune niet minder. Zijn vriendin Chantalle Schilder en zoontje Frenkie Joe waren in Duitsland aanwezig om papa Veerman te steunen. En Schilder deelde in haar Instagramstory lieve foto's van de familie.

Na afloop van de wedstrijd Nederland - Polen postte Schilder een foto van haar, zoontje Frenkie Joe en Veerman met als bijschrift 'trots'. Hierna zijn Schilder en de familie te zien op een foto buiten het stadion, alleen Veerman is op deze foto afwezig. De laatste foto is het schattigst van allemaal, want daar zie je Frenkie een dutje doen in zijn kinderwagen. Zondagochtend stal kleine Frenkie ook al de show in zijn eigen Nederlands elftal tenue.

De story van Joey Veermans vriendin Chantalle Schilder, waar Veerman wordt gefeliciteerd door zijn gezin © Instagram

Vriendin Joey Veerman

Schilder en Veerman zijn al jarenlang samen en sinds afgelopen jaar werd het gezin uitgebreid met Frenkie Joe. Overigens is hij niet vernoemd naar de andere Nederlandse middenvelder Frenkie de Jong, die helaas het EK voetbal moet missen vanwege een blessure.

Veerman en Schilder staan er allebei om bekend dat ze van een feestje en een drankje houden. In Eindhoven zoeken ze graag de gezelligheid op met onder anderen PSV-keeper Joël Drommel en zijn vriendin.

Veerman op het EK

Veerman wist een basisplaats te veroveren voor de wedstrijd Nederland - Polen, maar echt een indruk achterlaten, dat lukte de PSV-middenvelder niet. Al na een kwartier spelen pakte Veerman een gele kaart. Polen deed precies wat niet goed was voor het spel van Veerman; compact staan en een druk middenveld creëeren, waardoor Veerman de bal niet achter de verdediging kon plaatsen. Een aantal keer gingen zijn handen de lucht in om 'sorry' te zeggen. Na een uur werd hij gewisseld.

