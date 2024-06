Jerdy Schouten hield tranen in tijdens Wilhelmus: 'Ik keek expres weg toen ik dat zag'

Jerdy Schouten had het tijdens het zingen van het Wilhelmus even zwaar en moest de tranen inhouden. De middenvelder zag de tranen over de wangen van zijn familieleden rollen en dat werd hem bijna te veel.

Het was een bijzonder moment voor de 27-jarige Jerdy Schouten. Zijn eerste wedstrijd op een eindtoernooi voor het Nederlands elftal, gelijk in de basis en uiteindelijk een volle wedstrijd spelen. Een geweldig seizoen bij PSV leverde hem een plekje op in de selectie van Ronald Koeman, terwijl hij een paar jaar geleden nog bij Telstar speelde. Zijn trotse familie nam zondagmiddag plaats op de tribune en de emoties namen de overhand, wat Schouten op zijn beurt ook emotioneel maakte.

Weergaloze Wout Weghorst helpt Nederland aan bevrijdende zege tegen Polen Het Nederlands elftal heeft in de absolute slotfase een overwinning geboekt op Polen: 2-1. Daarmee boekt de ploeg van Ronald Koeman in de eerste poulewedstrijd direct de eerste overwinning van het EK. Invaller Wout Weghorst was de grote man aan de kant van Oranje met de bevrijdende treffer.

'Niet handig om emotioneel te worden'

"Ze pinkten een traantje weg. Toen ik dat zag, keek ik expres weg", vertelde Schouten na afloop van de wedstrijd in de mixed zone. "Het is niet handig om emotioneel te worden vlak voor een wedstrijd."

Schouten blijft kalm

Schouten heeft in de afgelopen jaren mooie en grote wedstrijden gespeeld voor zowel PSV als zijn vorige club Bologna. De EK-wedstrijd gaf hem alleen een 'ander gevoel'. "De Champions League was gruwelijk. Maar een EK geeft een heel andere prikkel. Dit was heel bijzonder. Of ik spanning voelde? Nee, ik ben meestal vrij kalm. Ik heb vertrouwen in mezelf en in het team."

Schouten was positief over zijn eigen prestaties en dat van zijn teamgenoten. Net zoals doelman Bart Verbruggen vond de 27-jarige middenvelder alleen wel dat Oranje eerder afstand had moeten nemen van Polen. "In de eerste helft hadden we twee of drie goals moeten maken. Het is jammer dat dat niet lukte, want ik vond ons goed spelen."

Teamgenoten Wout Weghorst spreken vol lof over matchwinner Wout Weghorst scoorde vandaag de winnende goal voor Oranje tegen Polen. Hij reageert voor de camera van Sportnieuws.nl. Donyell Malen en Jerdy Schouten genoten ook van hun teamgenoot.

