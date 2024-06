Memphis Depay komt op dag van Nederland - Polen met nieuwe muziek: 'Bedankt voor je mening'

Hij moet het Nederlands elftal deze zondagmiddag naar een goede start van het EK loodsen, maar Memphis Depay timmert zelfs tijdens het toernooi aan de weg met zijn muziek. Op de dag van de wedstrijd tegen Polen komt de vedette van Oranje met nieuws over een nieuw nummer, waarin het ook lijkt te gaan over zijn veelbesproken haarband,

Het lied gaat 'Bedankt voor je mening' heten en is een protestnummer op de kritiek die Memphis de laatste tijd kreeg. Zo gaat het waarschijnlijk onder meer over de landelijke discussie die ontstond toen Memphis ineens met een witte zweetband op het veld verscheen tijdens de oefenduels van Oranje.

Op dit nummer is ook de Nederlandse rapper Akwasi te worden. 'Bedankt voor je mening, we gaan er niets mee doen. Einde mededeling, zo zingt hij in de teaser. Het nummer komt later deze week officieel uit en is dan helemaal te beluisteren.

Vriendin vindt het mooi

Na afloop van de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland werd Depay gevraagd naar de band en de functie ervan. Hij reageerde lichtelijk geïrriteerd. "Who cares? Het helpt wel met zweet, daarom heet het ook een zweetband. Het staat me mooi. Mijn vriendin vindt het mooi staan bij me. Geweldig, nieuwe look."

Memphis Depay lacht om veelbesproken hoofdband: 'Mijn vriendin vindt het mooi' Memphis Depay speelde maandagavond tijdens de wedstrijd van Nederland tegen IJsland weer met zijn veelbesproken witte hoofdband. Die droeg hij donderdag ook al tegen Canada. Oranje won met 4-0 van IJsland, maar na afloop ging het niet alleen over de prestaties op het veld.

Ook Noa Lang heeft een mening over de haarband van de spits van het Nederlands elftal. Hij vindt vooral dat Nederlanders zich niet zo druk moeten maken om het uiterlijk van de aanvaller. "Broer, wat is de hele discussie nou? Als iemand met een hoofdband wil spelen, speel met een hoofdband. Broer, zolang hij presteert...", vond de aanvaller van PSV onlangs toen hij te gast was tijdens een podcast.

Hoofdband ontzettend populair tijdens EK

Het 'gezeik' om de hoofdband is omgeslagen in een nieuwe rage. Elke fan in Nederland lijkt zo'n ding te willen hebben, om te dragen tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal op het EK 2024. Oranje speelt zondag voor het eerst op het EK voetbal, tegen Polen. Dan speelt Memphis zeer waarschijnlijk met een gepersonaliseerde zweetband. Die had de topschutter namelijk ook op tijdens de afsluitende training. De wedstrijd tussen Nederland en Polen is te volgen via dit liveblog.

Memphis Depay heeft zijn zweetband laten personaliseren in aanloop naar eerste EK-duel Memphis Depay heeft zijn zweetband een upgrade gegegeven. De witte band om zijn hoofd heeft nu het nummer '10' erop. De spits - met rugnummer 10 - speelt sindskort met een hoofdband bij het Nederlands elftal.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.