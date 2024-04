Het bizarre seizoen van Fenerbahçe: na één minuut van het veld tijdens finale en dreigen om uit competitie te stappen

Aangevallen worden door gewapende supporters, dreigen uit de nationale competitie te stappen en uit protest al na één minuut van het veld lopen tijdens een bekerfinale. Dusan Tadic en de Nederlander Jayden Oosterwolde beleven een werkelijk bizar seizoen met de Turkse club Fenerbahçe. Wat is er toch allemaal aan de hand bij de club uit Istanbul?

De beelden gingen eerder deze week de hele wereld over. Er was pas één minuut gespeeld toen Fenerbahçe, dat vanwege een protest alleen maar jeugdspelers had opgesteld, na een razendsnelle goal van Galatasaray plots van het veld liep en daarmee de Turkse Super Cup aan de tegenstander schonk.

Het past allemaal in het krankzinnige seizoen van de ploeg van onder meer Tadic, Oosterwolde en de in Arnhem geboren Ferdi Kardioglu, waarin er van alles gebeurt en het voetbal zelf totaal niet belangrijk lijkt.

Massale vechtpartij na verhitte wedstrijd

De directe aanleiding van het protest tijdens de Super Cup is een massale vechtpartij op 17 maart na afloop van Trabzonspor-Fenerbahçe. De uitploeg won de verhitte wedstrijd, maar het ging mis toen de spelers na het laatste fluitsignaal op de vlucht moesten voor groepen 'fans'. Er vielen rake klappen over en weer, ook spelers als Oosterwolde en Michy Batshuayi deelden een trap uit.

Video | Massale knokpartij in Turkije, Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe) deelt keiharde kopschop uit Niet voor het eerst liep het zondag in de Turkse Süper Lig gigantisch uit de klauwen. Trabzonspor speelde thuis tegen Fenerbahçe en de Belgische spits Michy Batshuayi schoot vlak voor de tijd de winnende binnen voor de bezoekers. Na het laatste fluitsignaal ging het helemaal fout.

Bij Fenerbahçe waren ze uiteraard woedend. De Turkse regering stelde een onderzoek in en Trabzonspor moest flink wat thuisduels zonder publiek spelen. Maar dat vond Fenerbahçe lang niet genoeg.

De voorzitter van de club, Ali Koç, dreigde een dag na de rellen al uit de competitie te stappen. "De Turkse bond heeft al vaak verbetering beloofd, maar het houdt maar niet op. We zijn een land geworden waar geweld normaal is geworden." Het idee om de competitie daadwerkelijk te verlaten, werd overigens afgewezen tijdens een ledenvergadering.

Aanslag op spelersbus Fenerbahçe

Koç haalde deze week op de clubsite hard uit naar onder meer de Turkse voetbalbond. Een incident in 2015 maakt hem nog altijd kwaad. Toen werd een aanslag gepleegd op de spelersbus van Fenerbahçe. De buschauffeur raakte gewond, de competitie werd stilgelegd.

De daders zijn overigens nooit gepakt. En vooral dat maakt de voorzitter zo boos. "Er zijn negen jaar verstreken en nog is er niets gebeurd." Koç liet ook weinig heel van het politie-optreden in Trabzonspor en de reacties na de vechtpartij van vorige maand. "We hebben geen enkele beterschapswens gekregen." Daarnaast wil de voorzitter dat er een 'reset' plaatsvindt in het Turkse voetbal.

Aangekondigd protest tijdens Super Cup

De gebeurtenissen na het duel met Trabzonspor waren voor Fenerbahçe reden genoeg om te protesteren tijdens de Turkse Super Cup. Dat duel zou overigens eind december al worden gespeeld, maar werd toen in Saoedi-Arabië op het laatste moment afgelast omdat een eerbetoon aan de Turkse volksheld Mustafe Kemal Atatatürk werd verboden.

Niet het enige incident

Het gedoe rondom Fenerbahçe is het zoveelste incident in het Turkse voetbal. In december werd de competitie nog stilgelegd toen de voorzitter van voetbalclub Ankaragücü de scheidsrechter op het veld neersloeg. De voorzitter werd overigens verbannen uit het Turkse voetbal.

Wat de gevolgen voor Fenerbahçe zijn na hun statement in de Super Cup-finale, is nog onduidelijk. De laatste keer dat de club een zware straf kreeg, was in 2013. Toen werd Fenerbahçe door de UEFA voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal omdat de club betrokken zou zijn bij een omkoopschandaal.

In actie in de Conference League

Donderdag speelt de club in elk geval in de kwartfinale van de Conference League tegen het Griekse Olympiakos. Je zou het bijna vergeten in het nogal turbulente seizoen van de Turkse club.

Zelf lijkt de club ook meer bezig met de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Als we de woorden van de voorzitter moeten geloven, blijft het namelijk niet bij acties rondom de Super Cup. "We hebben te maken gehad met samenzweringen, aanslagen, pesten en onrecht. Maar vanaf nu komen we in opstand tegen onrechtvaardigheden, dubbele standaarden en degenen die een oneerlijke competitie op touw zetten en ons beroven, na al ons harde werken."