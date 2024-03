Video | Massale knokpartij in Turkije, Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe) deelt keiharde kopschop uit

Niet voor het eerst liep het zondag in de Turkse Süper Lig gigantisch uit de klauwen. Trabzonspor speelde thuis tegen Fenerbahçe en de Belgische spits Michy Batshuayi schoot vlak voor de tijd de winnende binnen voor de bezoekers. Na het laatste fluitsignaal ging het helemaal fout.

Het hele duel was het al onrustig op de tribunes. De thuisfans gooiden vuurwerk op het veld en bekogelden Fenerbahçe-spelers Dusan Tadic en Dominik Livakovic met voorwerpen. De Kroatische keeper hield daar een bebloede kin aan over. Op het veld gaf Fenerbahce een 2-0 voorsprong uit handen, maar dankzij de goal van Batshuayi won het toch nog. Dat konden de fans van Trabzonspor niet verteren. Bekijk hieronder de chaos na afloop.

De scheidsrechter floot af en de spelers van de bezoekers moesten direct richting de spelerstunnel sprinten. De fans van de thuisploeg bestormden namelijk het veld. De supporters probeerden de rennende spelers zelfs te tackelen onder weg naar de kleedkamers. Batshuayi liet dat niet gebeuren, want op beelden is te zien dat hij zelf een karatetrap uitdeelt aan een van de veldbestormers. Bekijk hieronder de samenvatting, met op 4.45 de karatetrap van Batshuayi.

Jayden Oosterwolde

Ook Jayden Oosterwolde liet zich bepaald niet onbetuigd. Op onderstaande beelden is te zien hoe hij iemand die op de grond ligt hard tegen diens hoofd trapt. De 22-jarige linksback maakte zijn debuut in het betaalde voetbal bij FC Twente, stapte over naar Parma en is nu bezig aan zijn tweede seizoen bij Fenerbahçe.

Scheidsrechter neergeslagen

De competitie in Turkije lag eerder dit seizoen zelfs een keer stil vanwege een bizar incident. Na afloop van de wedstrijd tussen Ankaragücü en Rizespor sloeg Faruk Koca, de voorzitter van Ankaragücü, scheidsrechter Halil Umut Meler neer. Terwijl de scheidsrechter op de grond lag, kreeg hij ook nog een aantal schoppen van andere mensen van Ankaragücü. Uiteindelijk werd de Süper Lig een week later weer hervat.