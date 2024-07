Hilariteit bij persconferentie door verwarring bij Duitse journalist: 'Hello Mr. Michels'

Ronald Koeman hoopt met het Nederlands elftal deze zomer het EK te winnen. Daarmee zou hij in de voetsporen treden van Rinus Michels, die in 1988 het EK won met Oranje. Maandag werd hij per ongeluk al even vergeleken met Michels.

Er was hilariteit alom op de persconferentie, door een nogal warrige vraag van een Duitse journalist. Hij wilde weten hoe het was om nu de trainer van het Nederlands elftal te zijn, terwijl Koeman in 1988 zelf speler was onder Michels. Het liep allemaal even niet zo lekker, want de man zat in een tunnel en was slecht te verstaan. Toen hij eenmaal te verstaan was, beging hij een grote fout.

Mr. Michels

De journalist haalde alles door elkaar en begon met: "Hello Mr. Michels..." Er ontstond een grote stilte vol ongeloof in de perszaal. 'Zei hij dat nou echt?' vroeg een ieder zich af. Nadat hij zijn vrij lange vraag had gesteld, was Koeman het ook even kwijt.

De bondscoach vroeg of de journalist zijn vraag wilde herhalen, wat voor veel gelach in de zaal zorgde. Want wederom begon hij met Mr Michels. Maar zoals wel vaker geldt: drie keer is scheepsrecht. Toen de journalist nogmaals zijn vraag stelde, zei hij wel Mr Koeman en kreeg hij nog antwoord op zijn vraag ook.

'Een stille man met persoonlijkheid'

Koeman bracht de journalist even terug naar glorietijden, onder Michels. "Rinus Michels was een coach met weinig woorden, maar een grote persoonlijkheid. Het zijn ook tijden die je niet kan vergelijken", zei hij Koeman. "Als we het geluk hebben zoals het team van 88 had. Dan winnen we morgen", vertelde hij.

