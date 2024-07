Ronald Koeman doet belofte na pijnlijke stilte: 'Zullen we dat doen?'

Bondscoach Ronald Koeman kon wel lachen om een gevatte opmerking van Valentijn Driessen. "Ik heb jullie wel gemist", zei Koeman tegen de journalist van De Telegraaf, op de persconferentie voor het duel tussen Nederland en Roemenië.

Driessen was weer scherp: Oranje is al een week niet in actie gekomen, nadat Nederland afgelopen dinsdag met 3-2 van Oostenrijk verloor. Driessen vroeg aan Koeman of de Nederlandse pers de volgende keer in zo'n situatie niet kan worden uitgenodigd voor een bakje koffie. "Zullen we dat doen?", vroeg Koeman zich af.

Cody Gakpo hoort dat het land weer vertrouwen heeft: 'Dat is belangrijk voor ons' Cody Gakpo is blij dat het land zich weer achter het team heeft geschaard. Er was grote teleurstelling na de verliespartij tegen Oostenrijk, maar ondertussen is het vertrouwen weer gegroeid. Ook bij het team, zo zegt Gakpo. "Het is goed om te horen dat het land nog vertrouwen heeft in ons. We willen iedere wedstrijd winnen, daar hoort deze bij."

Er volgde na het debacle tegen Oostenrijk een week van radiostilte. Koeman bleef een week weg van de media. Ook negeerde hij een keer de pers toen hij wegfietste na een oefenwedstrijdje tegen een Duitse vierdeklasser (6-1). Dat kwam de bondscoach op de nodige kritiek te staan. Zijn spelers verschenen in de tussentijd wel in de media.

"Met jou vind ik het altijd gezellig", reageerde Driessen na het momentje van ongemak. Waarop Koeman weer zei: "Misschien moeten we dat maar eens doen, dan."

Ronald Koeman ziet in Daley Blind geen optie voor het middenveld: 'Ik beslis' Ronald Koeman heeft wat knopen door te hakken nadat Oranje met 3-2 van Oostenrijk verloor in de groepsfase van het EK voetbal. Toch wil de bondscoach van Nederland niet te veel veranderen in zijn opstelling tegen Roemenië.

Koeman wilde weinig kwijt over de opstelling van Oranje tegen Roemenië. Dinsdag komt het Nederlands elftal weer in actie, in de achtste finale van het EK. De bondscoach gaf bij de NOS aan dat Daley Blind in ieder geval geen optie is voor het middenveld. Op de persconferentie gaf hij wel aan dat Blind 'op meerdere posities inzetbaar' is.

