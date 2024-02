Hommeles bij HSV - Hannover: sloten aan de doelpaal, staking en grove spandoeken

HSV speelde vanavond tegen Hannover in de 2. Bundesliga en die wedstrijd zal niet snel worden vergeten in Duitsland. Niet alleen door de winnende goal voor de uitploeg in de 98e minuut, maar vooral door het gedoe op de tribunes.

Scheidsrechter Sören Storks had de grootste moeite om de tweede helft te beginnen. Er waren namelijk in de rust hangsloten aan de doelpalen vastgemaakt, uit protest tegen investeringsplannen in de Duitse voetbalcompetities.

Toen die sloten eenmaal waren verwijderd, volgde het volgende incident: er werden allerlei tennisballen het veld op gesmeten als tweede protestactie. Tekst loopt door onder de foto

Tennisbal op het veld bij HSV - Hannover © Getty Images Tennisbal op het veld bij HSV - Hannover © Getty Images

Buiten al het gedoe op de tribunes om, ontvouwde zich er ook nog eens een krankzinnige wedstrijd op het veld. Bij rust stond Hannover al met 1-3 voor, maar vlak voor tijd maakte de thuisclub de 3-3.

Spandoek

Maar scheidstrechter Storks zag zich voor die comeback genoodzaakt om de wedstrijd stil te leggen, toen er een bijzonder spandoek werd getoond in het uitvak. Daarop stond het gezicht van Martin Kind in een vizier van een geweer.

Kind is algemeen directeur van Hannover. Hij wil meer investeerders naar de Duitse competities halen. Iets waar de eigen fans niet erg blij mee zijn. De spelers en trainer van Hannover probeerden in te grijpen, maar niets hielp. Tekst loopt door onder de foto.

Het bewuste spandoek van de fans van Hannover © Pro Shots Het bewuste spandoek van de fans van Hannover © Pro Shots

Daarna kon het duel uitgespeeld worden, maar uiteraard niet zonder de nodige ophef. HSV kreeg twee keer rood en zag Hannover in de 98e minuut nog de winnende goal maken. Daardoor moet HSV vrezen dat het de tweede plaats weer kwijtraakt aan Holstein Kiel, wat later dit weekend in actie komt.

Protesten in Duitsland

De fans protesteerden vrijdagavond tegen de toetreding van een investeerder in de DFL, de organisator van de twee hoogste divisies. Ook bij Borussia Dortmund waren protestacties. Daar werden tennisballen en chocolademunten op het veld gegooid.

De Duitse fans zijn niet te spreken over het plan van de DFL, waarbij een investeerder een miljard euro gaat betalen. In ruil daarvoor gaat ongeveer acht procent van de inkomsten uit de marketingrechten naar deze investeerder, met een looptijd van twintig jaar. De supporters vrezen dat hiermee "het unieke karakter van het Duitse voetbal overboord wordt gegooid."