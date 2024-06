Hugo Borst keihard uitgelachen tijdens Nederland - Polen, maar excuses maakt hij niet

Wout Weghorst was zondag de grote man bij Oranje. Als invaller maakte hij de bevrijdende 2-1 tegen Polen op het EK voetbal. En dat is precies de reden dat Weghorst vooral als bankzitter aan wedstrijden moet blijven beginnen, vindt Valentijn Driessen. Ook Hugo Borst mengt zich in de discussie.

Volgens Driessen, verslaggever en columnist van De Telegraaf, bewees Weghorst met zijn winnende treffer als invaller Oranje 'een goede dienst', maar: "M et het oog op een basisplaats zichzelf een slechte dienst." Bondscoach Ronald Koeman sprak eerder van 'starters' en 'finishers' in zijn selectie en vond Weghorst een typische 'finisher'.

"Volgens Koeman knokt Weghorst op training keihard om promotie naar de basis te maken. Maar wie in de kwartfinale van een WK als invaller beslissend is tegen wereldkampioen Argentinië en het openingsduel op het EK beslist als invaller, zal voor elke bondscoach een finisher blijven."

'Zij horen eerder in aanmerking te komen'

En daarom, zo vindt Driessen, horen Brian Brobbey en Joshua Zirkzee eerder in aanmerking te komen voor een basisplaats. Zover zal het voorlopig niet komen, want niks wijst erop dat Koeman zijn huidige spits - Memphis Depay - eruit zal halen. Komende vrijdag om 21:00 uur speelt het Nederlands elftal tegen Frankrijk. Vervolgens staat de dinsdag daarna nog de wedstrijd tegen Oostenrijk op het programma.

Hugo Borst voelde zich na de winnende treffer van Weghorst ook genoodzaakt om over de spits te schrijven. De columnist van het Algemeen Dagblad stond zelfs op het punt om 'sorry' te zeggen tegen Weghorst, op wie hij vaak kritiek leverde in het verleden.

'Eikelwaardig'

Borst zat bij Studio Fussball van de NOS en sprak daar - toen de microfoon uitstond - 'slecht' over Weghorst tegen de andere mensen in de studio. Hij schreef in zijn column hoe hij alle negatieve dingen over Weghorst opsomde tegen Ibrahim Afellay en Leonne Stentler. Borst omschreef het zelf als de punten die Weghorst 'eikelwaardig' maakten.

Nadat Weghorst direct scoorde als invaller, werd Borst uitgelachen door Stentler, Afellay en presentator Henry Schut. Hij staat in zijn column op het punt excuses te maken, maar vertikt het toch. "Maar dan denk ik: Wout zal toch niet alsnog een basisplaats opeisen?"

