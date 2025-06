De KNVB Campus was zaterdagmiddag het toneel van een waar voetbalfeest: de uitzwaaitraining van de Oranje Leeuwinnen, voorafgaand aan het EK. Dominique Janssen genoot zichtbaar van het hele spektakel in Zeist. "Het was voor ons de eerste keer", stelt Janssen voor de camera van Sportnieuws.nl.

De campus was omgetoverd tot een bruisend festivalterrein waar zo’n 1200 fans samenkwamen om hun heldinnen aan te moedigen. Er was muziek en entertainment, onder meer optredens van Marc Floor en presentatie door influencer Moïse Trustfull, dochter van oud-voetballer Orlando Trustfull. Ook konden bezoekers deelnemen aan verschillende voetbalactiviteiten. De sfeer was uitgelaten en feestelijk. "Dit is natuurlijk wel heel bijzonder", stelt Janssen.

Primeur voor Oranje Leeuwinnen

Voor de verdediger van de Oranje Leeuwinnen, al jaren één van de dragende krachten binnen het team, was het een mooie dag. "De KNVB heeft hier zoveel tijd en energie ingestoken om dit voor ons te kunnen organiseren. Al die fans die zijn gekomen. Dus ik moet wel zeggen dat nu dat EK-gevoel langzaam begint te komen."

De speelsters arriveerden in de iconische Oranjebus, voor de Oranje Leeuwinnen een primeur. "Het was voor ons de eerste keer dat we zelf in de Oranjebus mochten. Dus dat is ook heel tof dat we dat mogen meemaken, want wij zijn altijd degenen die het eigenlijk alleen maar op de socials zien. Het is wel heel leuk dat we ook een keertje erop mogen staan", lacht Janssen.

Mijlpaal voor Janssen

Voorafgaand aan het EK bereikte Janssen een indrukwekkende mijlpaal: haar 125ste interland voor Oranje. "Heel bijzonder. Ik ben vooral heel dankbaar dat ik het zover heb geschopt. Dat ik nu al zoveel interlands voor Nederland heb mogen spelen. Dit aantal smaakt wel naar meer, dus hopelijk gaan we naar die 150. Ik wil gewoon fit blijven en ook op een goed niveau blijven, dus dan is mijn doelstelling wel de volgende mijlpaal", vervolgt de speelster van Manchester United.

De voorbereiding op het EK verloopt gedegen, maar bondscoach Andries Jonker benadrukte onlangs dat 'héél belangrijke hoofdzaken' nog scherp moeten. Janssen, zelf routinier met zeven grote eindtoernooien achter haar naam, blijft er relaxed onder. "We hebben nog een week. Zodra we in Zwitserland zijn, hebben daar gewoon meer tijd voor en dan kunnen we alles regelen en ons helemaal klaarstomen voor de wedstrijd."

Opvallende gelnagels

Het gaat niet alleen om de sfeer en het voetballende aspect, ook de oranje gelnagels van Janssen vallen op. "Eentje is er vrijdag af gegaan, dus ik baalde al", verklapt ze. Toch zullen die nagels op het EK niet te zien zijn. "Ik heb een beetje een bijgeloof. Ik ga ze er allemaal af halen en dan waarschijnlijk zonder nagellak spelen."

Lachend voegt ze toe: “Het kan wel, maar je moet het ook onderhouden. Als je er drie weken bent, dan moet er ook weer een nieuwe set op. Dus ik ga ervoor zorgen dat ze gewoon fresh zijn, zonder nagellak", besluit Janssen, die de middag feestelijk afsloot met haar team. De ruim duizend supporters zongen uit volle borst het bekende ‘Van links naar rechts’ van Snollebollekes mee, terwijl de speelsters op de Oranjebus de supporters uitzwaaiden.

Sportnieuws.nl in Oranje

