Kersverse Ajax-trainer Francesco Farioli krijgt volle laag: 'Slijmjurk, hoe krijg je zulke teksten eruit?'

Francesco Farioli heeft er nog maar één training op zitten als coach van Ajax en krijgt nu al de wind van voren. Na afloop van de eerste training sprak de Italiaan met ESPN en daarin was hij lyrisch over technisch directeur Alex Kroes. Valentijn Driessen snapt niets van die 'domme teksten'. "Hij moet niet met dit gelul aankomen."

"Alex is de beste baas die ik me had kunnen wensen", zei Farioli tegen ESPN over Kroes. "Ik ben verliefd geworden op zijn energie en het verlangen om dingen hier te veranderen." De trainer vermoedde dat de technisch directeur een van de redenen is waarom Ajax Farioli aanstelde. Ook zouden ze de eersten zijn die 's ochtends op De Toekomst arriveren, om als de laatsten weer te vertrekken. "En dat is absoluut geen act."

Meepraten met transfers

Driessen zegt in podcast Kick-off met Valentijn Driessen dat de coach die overkwam van Nice het er veel te dik bovenop legt. "Een grotere slijmjurk is er niet. Hoe is het mogelijk dat je zulke domme teksten eruit krijgt. Eerdere interviews waren best aardig en dan krijg je dit soort teksten." Volgens de Ajax-watcher is het veel te vroeg voor dergelijke kwalificaties. "Hij moet niet met dit gelul aankomen als hij iemand drie weken kent."

Driessen heeft wel een verklaring voor de lofzang van Farioli. "Ik mag aannemen dat hij dat niet voor niets zegt: omdat hij meepraat over transfers. Ongetwijfeld", is de criticus zeker van zijn zaak. Hij denkt dat Pablo Rosario, die bij het Franse Nice werkte met Farioli, niet voor niets in de belangstelling van Ajax staat. "Die komt in beeld dankzij Farioli, niet omdat hij toevallig op een lijstje stond."

'Ajax wil oud-PSV'er laten herenigen met Francesco Farioli en doet contractvoorstel tot 2028' Ajax zou interesse hebben in Pablo Rosario. De Nederlandse middenvelder speelde afgelopen seizoen onder de nieuwe trainer van Ajax voor OGC Nice. Rosario zou in Amsterdam herenigd kunnen worden met Francesco Farioli.

'Wees een kerel'

Het rooskleurige beeld dat Farioli schetst over Kroes is niet het enige waar Driessen zich aan ergert. Dat de oefenmeester niets wil zeggen over eventuele aanwinsten, schiet ook in het verkeerde keelgat. "Dan komt er een echte vraag waat je antwoord op moet geven, geeft hij geen antwoord over spelers die bij andere clubs onder contract staan", zegt Driessen geïrriteerd. "Wees een kerel, doe gewoon normaal. Het bedrag hoeft hij niet te noemen, maar hij kan toch gewoon zeggen 'we hebben interesse in hem'?" Farioli had gezeged het 'niet netjes' te vinden om over spelers van andere clubs te praten, toen hij werd gevraagd naar de interesse in Wout Weghorst en Rosario.