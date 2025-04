Verdrietige dag voor Cristiano Ronaldo: hoe nu overleden 'opleidingsgoeroe' de superster ontdekte

Aurélio Pereira, dé opleidingsgoeroe van Sporting Lissabon, overleed dinsdag op 77-jarige leeftijd. Hij ontdekte talloze grote talenten op jonge leeftijd. Pereira liep ver vooruit op zijn tijd en zette een scoutingsnetwerk op waarmee Sporting jarenlang het Portugese jeugdvoetbal domineerde en talenten als Simão Sabrosa, Dani, Nani, Luís Figo... en Cristiano Ronaldo ontdekte.

Pereira, voormalig jeugdspeler bij de topclub, haalde nooit het eerste elftal. Na een succesvolle carrière in de zakenwereld werd hij trainer bij de groenwitte club uit de hoofdstad. Hij hielp zijn broer in zijn vrije tijd bij Futebol Benfica en keerde later terug naar Sporting. Daar richtte hij eind jaren '80 de scouting- en opleidingsafdeling op, die hij vervolgens jarenlang leidde.

Bijzonder verhaal

Aurélio Pereira is een onbetwiste legende binnen Sporting en laat een enorme erfenis na. Zijn grootste ontdekking was die van Cristiano Ronaldo, inmiddels een van de grootste voetballers aller tijden. Het bijzondere verhaal staat beschreven in het boek 'Ver para Crer' van de Portugese schrijver Rui Miguel Tovar.

Schuld

Het begon allemaal met een schuld van 4500 contos (oude Portugese munteenheid) van Nacional aan Sporting, voor de opleidingsrechten van een jonge speler genaamd Franco. Het was 1997 toen de telefoon van Aurélio Pereira ging. Aan de lijn hing Marques Freitas, voorzitter van de Sporting-fanclub op Madeira en voormalig bestuurslid van Nacional. Hij vertelde over het enorme talent dat daar voor het oprapen lag. Pereira stapte in het vliegtuig en zag Ronaldo tijdens een training.

'Als een ufo'

“Alles wat men mij had verteld, klopte: fantastische techniek, snelle uitvoering, goed in de lucht, sterke rechtervoet, sterke linkervoet. Ik had het gevoel dat iedereen weggeblazen werd door die jongen, die als een ufo bij Sporting arriveerde. Hij was een fenomeen”, herinnerde Pereira zich over Ronaldo’s reis naar Lissabon op slechts 12-jarige leeftijd. “Hij heette Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro en had het straatvoetbal in al zijn bewegingen. De onbevangenheid en het gebrek aan angst, essentiële eigenschappen om ver te komen, had hij al”, zei hij over CR7.

25.000 contos

De papierwinkel tussen Nacional en Sporting begon op 3 juni van dat jaar, net op tijd voor het seizoen 1997/98. De schuld van Nacional aan Sporting werd omgezet in een betaling van 25.000 contos door Sporting om de jonge Ronaldo te contracteren. Hij zou alleen naar de hoofdstad komen, zonder familie, ver weg van zijn ouders.

Spelers eerste elftal kwamen kijken

Het surrealistische talent van Cristiano Ronaldo was zo groot dat, volgens het oud-bestuurslid, wanneer hij onder een van de tribunes van de oude sporthal van Alvalade aan het hooghouden was, de spelers van het eerste elftal vol verbazing toekeken. “Hij was zó goed”, zei Pereira. Van de jeugdopleiding tot het eerste elftal duurde het vijf jaar, tot hij op 14 augustus 2002 debuteerde tegen Inter, in de eerste wedstrijd van de voorronde van de Champions League.

Sir Alex Ferguson

Een jaar later verscheen Manchester United bij de openingswedstrijd van het nieuwe stadion van Alvalade. Sir Alex Ferguson, de legendarische trainer van de Red Devils, was meteen verkocht en de rest, tussen United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr en het Portugese nationale team... is geschiedenis.