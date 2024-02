Jong Ajax wint met wereldkampioen Gerónimo Rulli en Julian Rijkhoff maar nipt van Jong Utrecht

Jong Ajax speelde maandagavond met flink wat bekende namen tegen de beloften van FC Utrecht. Zo keepte Gerónimo Rulli, die iets meer dan een jaar geleden in Qatar nog wereldkampioen werd met Argentinië. Ook speelde winteraankoop Julian Rijkhoff, maar scoren deed hij niet. Het werd uiteindelijk 1-0 via Jaydon Banel.

Banel maakte in de 35e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Jong Ajax bleef ondanks de overwinning op de vijftiende plaats staan, Jong Utrecht staat daar twee plekken onder.

Gerónimo Rulli bij Jong Ajax

Rulli is reservedoelman bij Ajax 1 achter de Duitser Diant Ramaj. De Argentijn begon het seizoen als basisspeler bij het eerste elftal, maar raakte geblesseerd in de openingswedstrijd tegen Heracles Almelo. Het worden voor Rulli de eerste minuten sinds zijn schouderblessure.

Rulli mag eigenlijk niet keepen in de Keuken Kampioen Divisie, aangezien keepers van beloftenteams maximaal 25 jaar oud mogen zijn. De 31-jarige Rulli is dat al een tijdje geweest. Toch mag hij meedoen omdat er geen leeftijdsgrens is voor keepers wanneer twee Jong-elftallen tegen elkaar spelen, zoals vanavond het geval was.

Opstelling Jong Ajax tegen Jong Utrecht

🇦🇷 Een wereldkampioen in actie in de Keuken Kampioen Divisie vanavond. De 31-jarige Gerónimo Rulli start bij Jong #Ajax tegen Jong FC Utrecht. pic.twitter.com/amssxP2kSv — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) February 5, 2024

Rijkhoff en Mannsverk

Rijkhoff keerde de afgelopen transferperiode terug bij Ajax, dat zo'n een miljoen betaalde aan Borussia Dortmund. De spits speelde uiteindelijk 73 minuten mee. Sivert Mannsverk werd in de zomer door Ajax gekocht, maar raakte vrijwel meteen geblesseerd. Tegen Jong FC Utrecht maakte de Noorse middenvelder na 63 minuten zijn rentree.