Kevin de Bruyne doet Robin van Persie na met heerlijke kopbal voor Manchester City

Manchester City kende donderdag een eenvoudige avond in de Premier League. De ploeg van Pep Guardialo won met 0-4 van Brighton & Hove Albion en bleef daardoor in het spoor van koploper Arsenal. Vooral de openingstreffer van Kevin de Bruyne sprong in het oog.

De wedstrijd was iets meer dan een kwartier onderweg toen Kyle Walker de bal aan de rechterkant van het veld kreeg. De rechtsback gaf een voorzet, die richting De Bruyne toe vloog. De Belg dacht niet na, zette een zweefduik in en kopte de bal knap binnen.

Het was pas de eerste keer dat De Bruyne een kopgoal scoorde voor Manchester City in de Premier League sinds dat hij in 2015 de overstap maakte naar de Engelse topclub. Van de 102 doelpunten die de Belg in dienst van The Citizens maakte, deed hij dat maar drie keer met het hoofd.

Robin van Persie

Jamie Redknapp, oud-speler van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur, was in de rust lovend over De Bruyne. "In de kruising, met links en met rechts. Eén ding wat je niet van hem verwacht zou hebben was een kopgoal zoals die van Robin van Persie", zo zei de Engelsman bij Sky Sports.

"Ik had verwacht dat dit een lastige partij zou worden voor City, maar Brighton kwam niet eens in de buurt. Deze prachtige teamgoal was het hoogtepunt, met een geweldige techniek bij het koppen. Een beetje Van Persie op zijn best", refereert Redknapp nog maar eens aan de Nederlandse spits.

Tijdens de openingstreffer van het WK in 2014 stond het Nederlands elftal met 1-0 achter tegen wereldkampioen Spanje. Oranje wilde revanche op de Spanjaarden, na de verloren WK-finale van 2010. Die wraak kwam er, want het werd 1-5 voor Louis van Gaal en zijn mannen. De mooiste goal was de gelijkmaker van Van Persie, die de bal met een zweefduik prachtig over de keeper heen kopte.

On this day in 2014, Robin van Persie scored this iconic World Cup header for the Netherlands against Spain 🤩🇳🇱pic.twitter.com/dlgz9G88rG — SPORTbible (@sportbible) June 13, 2023

