Uitzinnig Stadhuisplein viert kampioensfeest met PSV-selectie: gastoptredens van nieuw muzikaal duo Guus&Guus

PSV is gehuldigd in Eindhoven maandagmiddag, de spelers, de fans en de stad hebben er een geweldig feest van gemaakt. De dag begon voor de kinderen en eindigde in een gekkenhuis op het Stadhuisplein met optredens van nieuw iconisch duo Guus&Guus, Joey Veerman en Noano. Peter Bosz zei tegen de fans: "Jullie waren geweldig, net zo geweldig als de spelers."

De dag begon in het eigen Philips Stadion waar de spelers één voor één nog een keer door de catacomben het veld konden betreden. Ongeveer twintigduizend mensen zaten in het stadion om hun ploeg toe te juichen. De eerste spelers kwamen al met de eerste drankjes naar buiten en wederom mocht Luuk de Jong de schaal het veld op brengen. Johan Bakayoko speelde in op het publiek en kwam op met de Griddy.

Veerman en Til op dreef

Daarna was het tijd voor het grootste spektakel van de dag: de platte kar. "Ik ben heel benieuwd, ik ga dit soort dingen voor het eerst meemaken", zei Teze zondag na afloop van het kampioensduel. Hij was als jonge jongen ook al aanwezig bij kampioensfeesten, toen moest hij kijken naar de platte kar, nu stond hij er zelf op. Het is een begrip in Eindhoven om zo door de stad te gaan en alle fans toe te zwaaien. Liters bier, bacootjes en champagne vlogen over de kar. Guus Til en Joey Veerman stalen de show met gezang.

Schitterende beelden van de bus van PSV onderweg naar het Stadhuisplein🚌 — ESPN NL (@ESPNnl) May 6, 2024

Beide heren waren na een aantal keer schreeuwen de stem al kwijt. Dan moest het Stadhuisplein nog komen. Opvallend aanwezig op de kar was Jerdy Schouten, vooral zijn zonnebril viel in de smaak. Hem werd gevraagd waarom hij zijn zonnebril op had, hij deed zijn bril af en werd uitgelachen. "Duidelijk!", gierde Luuk de Jong het uit.

Guus en Guus op de mic

Ondertussen was op het Stadhuisplein het feest al losgebarsten. Het plein stond al vóór de klok van twee volledig vol en niemand mocht meer erin. Toen Guus Meeuwis het podium op kwam ging het plein al helemaal los. Na zijn optreden deed Guus Meeuwis nog een voorspelling bij Sportnieuws.nl wie de show zou gaan stelen... Hij noemde Bakayoko maar uiteindelijk stal hij - met zijn naamgenoot Guus Til - de show later op de avond.

De spelers kwamen in Hosannastemming het podium op, met de nodige flessen drank terwijl de fans op het plein iedere fakkel die ze hadden afstaken. Elke speler kwam voorbij en onder leiding van Luuk de Jong werd er gehost op de melodie van Pippi Langkous, zijn favoriet zo vertelde hij.

Noano 7K op je kampioensfeestje

Veerman klaagde de avond van de overwinning in Heerenveen dat er te weinig Nederlandse liederen gedraaid werden in de bus, écht zijn muziek als Volendammer natuurlijk. Het was dan ook geen verrassing dat hij de microfoon pakte en Engelbewaarder begon te zingen. Maar de échte artiest van PSV moest nog komen: Noa Lang. Hij wilde eerst niet, omdat hij eerst wil shinen op het veld. Maar na een mooi praatje waarin hij beloofde volgend jaar fit te zijn, liet hij toch het Stadhuisplein Noano zingen.

Veerman heeft de Eindhovenaren blij gemaakt met een belofte! Toen hij Engelbewaarder had gezongen schreeuwde alle fans "Joey Veerman moet blijven", aanvoerder De Jong was het daarmee eens en schreeuwde mee door de mic. Veerman pakte de microfoon af en riep: "Ik blijf hier nog twee jaar!" Dat belooft wat voor PSV, de komende twee jaar.

Nieuw zangduo Guus en Guus

Maar de echte show kwam pas toen Guus Til de microfoon kreeg. Hij had al een aantal keer geroepen dat hij met Guus Meeuwis een duet wilde gaan zingen. De Brabantse zanger stond rustig backstage bier te drinken en werd het podium opgetrokken. Samen zongen ze verschillende liedjes. Het bleef nog lang onrustig in Brabant, waar zelfs trainer Peter Bosz nog een optreden zou geven. "We Are The Champions", was de treffende keuze van het meesterbrein achter PSV. De club die - inderdaad - kampioen is geworden van Nederland. De trainer genoot met volle teugen van zijn eerste grote prijs.