Zenuwslopende titelstrijd in Premier League: Manchester City maakt geen fout en nadert Arsenal

Zonder Erling Haaland heeft Manchester City geen fout gemaakt in de spannende Engelse titelstrijd. Het op papier lastige potje bij Brighton & Hove Albion werd overtuigend gewonnen: 0-4.

De grote uitblinkers waren Phil Foden en Kevin de Bruyne. Na nog geen half uur spelen was de wedstrijd al beslist in het voordeel van Pep Guardiola's elftal. De Bruyne opende de score, Foden maakte met twee doelpunten aan alle spanning een eind. De 0-4 van Julián Álvarez was de kers op de taart voor de ploeg die oprukt naar de tweede plaats in de Premier League.

Geen knallend slot voor Jürgen Klopp bij Liverpool: titel uit zicht na nederlaag bij Everton Een enorme klap voor Liverpool in de titelstrijd. De ploeg van Jürgen Klopp verloor in de Merseyside Derby met 2-0 van stadgenoot Everton. Het gat met koploper Arsenal is nu drie punten. Klopp, die mogelijk wordt opgevolgd door Feyenoord-trainer Arne Slot, neemt dus waarschijnlijk afscheid zonder een nieuwe landstitel.

Optimaal geprofiteerd van flater Liverpool

Dankzij de zege wipt City over Liverpool heen naar de tweede plaats. The Reds kwamen woensdagavond al in actie, maar leden een pijnlijke nederlaag in de stadsderby tegen Everton (2-0). De ploeg van Jürgen Klopp kan de titel door de verliesbeurt waarschijnlijk vergeten.

Voor Guardiola gloort de koppositie. Komende zondag reist Manchester City af naar Nottingham Forest. Als City daar wint, dan is het de koploper van de Premier League. Ten opzichte van Arsenal en Liverpool heeft City namelijk nog een duel te goed.

Arsenal laat geen spaan heel van Chelsea en zet Liverpool en Manchester City onder druk Arsenal heeft dinsdagavond in de Premier League helemaal niets heel gelaten van Chelsea. In eigen huis waren The Gunners veel te sterk voor de stadgenoot: 5-0. Arsenal verstevigt daarmee de koppositie in de Premier League, maar heeft de strijd om de landstitel niet in eigen hand.

Arsenal maakt geen fout

De titelstrijd lijkt tussen Arsenal en City te gaan. The Gunners maakten woensdagavond in tegenstelling tot Liverpool geen fout. Wat heet: er werd met liefst 5-0 gewonnen van Chelsea, de grootste overwinning tot nog toe op de stadsgenoot.