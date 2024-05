Dortmund-coach Edin Terzic hoopt tegen PSG opnieuw op hoofdrol Jadon Sancho

Edin Terzic hoopt dat Jadon Sancho in het tweede duel met Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League net zo sterk speelt als vorige week. Borussia Dortmund verdedigt in Parijs een 1-0-voorsprong.

Op een persconferentie in aanloop op de wedstrijd tegen PSG kreeg Terzic vragen over de huurling van Manchester United. "We richten ons nu alleen op de korte termijn", reageerde de trainer daarop. "Dat is dinsdag, met een belangrijk duel. Misschien wel het belangrijkste uit zijn loopbaan."

Sportief directeur Sebastien Kehl zei eerder al "alles te doen" om Sancho bij de club te houden. "Wij zijn blij dat we hem er weer bij hebben en ik denk dat je kunt voelen dat hij het ook prettig vindt bij ons", voegde Terzic eraan toe.

Mogelijk Duitse finale

Dortmund staat voor het eerst sinds 2013 weer in de halve finales van de Champions League. Elf jaar geleden verloor de ploeg de finale van Bayern München door een doelpunt van Arjen Robben. Beide teams kunnen elkaar opnieuw treffen. In de andere halve finale neemt Bayern het op tegen Real Madrid.

Na de stunt van vorige week staat Dortmund er goed voor, maar Terzic maakt zich op voor een zware avond. "Wat we vorige week deden is dit keer misschien niet genoeg. We moeten ons opnieuw verbeteren", aldus de trainer. "Het hele project rond PSG is erop gericht de Champions League te winnen. Dat is hun missie, maar wij hebben ook een droom die we willen vervullen."