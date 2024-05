Nieuw duo Guus & Guus is geboren: Meeuwis en Til zetten Stadhuisplein op zijn kop

Het is groot feest in Eindhoven. De selectie van PSV is aangekomen op Stadhuisplein om het kampioenschap te vieren. Guus Til heeft samen met zijn naamgenoot de show gestolen.

Guus Meeuwis trad voor de aankomst van de spelers al op, op Stadhuisplein. Daar gaf hij ook een interview met Sportnieuws.nl over de grootste feestbeesten in de selectie. Hij noemde de naam van Til niet, maar die bleek wel zin te hebben om de boel op stelten te zetten.

Guus Meeuwis op kampioensfeest van PSV: 'Of ik een nummer met Noa Lang ga maken? Je weet maar nooit' Guus Meeuwis warmde, traditiegetrouw, het publiek bij het Stadhuisplein op in afwachting van de huldiging. De sfeer zat er goed in, vonden ook de spelers op de platte kar. Vooral Guus Til genoot van het optreden van zijn naamgenoot.

Guus & Guus

Til liet eerder bij ESPN al weten dat hij een duet met zijn naamgenoot wel zag zitten. Toen hij op het podium op Stadhuisplein de microfoon in zijn handen kreeg wist hij meteen wat hem te doen stond. Hij riep Meeuwis erbij, die nog backstage aanwezig was.

LIVE huldiging PSV | Noa Lang bouwt feestje op platte kar, Malik Tillman is de weg kwijt op Stadhuisplein PSV is de kersverse landskampioen, nadat het zondag met 4-2 van Sparta won. Zondag stond Eindhoven al op z'n kop en op maandag gaat het feestje vrolijk verder, met de huldiging van de landskampioen. Volg hier de hoogtepunten van de festiviteiten.

Samen zetten ze Eindhoven op zijn kop met het nummer ''t Dondert & 't Bliksemt'. De polonaise werd gelopen en het hele plein zong mee met het duo.

Duo Guus & Guus doet het zeker niet slecht op het bordes. Double Date krijgt flinke concurrentie. pic.twitter.com/3OWXchLSKT — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 6, 2024

Guus Til heeft er al een paar op 🍻



"Ik ben echt helemaal dronken ouwe!" — ESPN NL (@ESPNnl) May 6, 2024

Bosz en Noano

Til was niet de enige die een liedje zong. Noa Lang bracht zijn nummer '7k Op Je Feestje' ten gehore. Ook Peter Bosz kreeg de microfoon in zijn handen gedrukt. Hij zong 'We Are The Champions'. Een avond eerder kreeg Bosz ook al de microfoon van Luuk de Jong, die hem toen verzocht om het liedje 'Seks Met Die Kale' te zingen.