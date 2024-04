Knotsgek duel: Chelsea verslaat Manchester United van Erik ten Hag na twee goals na de 100e minuut (!)

De wedstrijd tussen Chelsea en Manchester United donderdagavond was er eentje met ontzettend veel vuurwerk. De ploeg van Erik ten Hag stond na de reguliere speeltijd met 2-3 voor, maar na een knotsgekke slotfase werd het 4-3 voor The Blues.

Gelijk de eerste helft ging het alle kanten op. De thuisploeg kwam op een 2-0 voorsprong, door doelpunten van Connor Callagher en Cole Palmer. Chelsea was de betere ploeg en stond verdiend voor, maar ineens draaide het helemaal om. In vijf minuten kwam United naar 2-2. Alejandro Garnacho scoorde de aansluitingstreffer. Vervolgens was het Bruno Fernandes die de gelijkmaker noteerde.

De 2-3 van United werd er eentje om in te lijsten. Oud-Ajacied Antony kwam door aan de rechterkant. Met zijn linkerbeen gaf hij een schitterende assist op Garnacho, die zo zijn tweede treffer van de avond maakte.

Bizarre slotfase

Met een 2-3 voorsprong richting het einde leek Manchester United de drie punten te pakken. De ploeg van Ten Hag stond na de reguliere 90 minuten nog op voorsprong, maar een kwartier later was dat volledig anders.

In de 100e minuut mocht Chelsea een penalty nemen nadat oud-PSV'er Noni Madueke naar het gras ging. Voor Palmer was het een koud kunstje om vanaf elf meter binnen te schieten. Alsof het niet gekker kon, was het weer Palmer die de wedstrijd besliste. Een schot van de Engelsman werd onderweg aangeraakt, waardoor Andre Onana geen kans meer had om de bal te stoppen. De hattrick van Palmer zorgde ervoor dat toch Chelsea de drie punten pakte op Stamford Bridge.