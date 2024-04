Lineth Beerensteyn na winnende goal: 'Toen die van mijn schoen vloog, wist ik het al'

Lineth Beerensteyn maakte dinsdagavond de enige treffer namens de Oranje Leeuwinnen tegen Noorwegen: 1-0. Na afloop was zij dan ook trots: "Toen die van mijn schoen vloog, wist ik eigenlijk al dat-ie erin ging."

"We kwamen natuurlijk vrij snel op 1-0", opent Beerensteyn na afloop voor de camera van Sportnieuws.nl. De aanvalster hoopte vervolgens door te drukken, maar zag dat de Leeuwinnen er niet doorheen kwamen. "We maken het met vlagen lastig voor onszelf. Dan wordt het op het eind toch nog een beetje billenknijpen."

Volgens Beerensteyn kwam dat omdat de ploeg soms te snel balverlies leed. In de tweede helft verwachtte Beerensteyn dat er meer ruimte achter de verdediging van Noorwegen kwam, maar dat gebeurde niet. "Je weet dat je voorstaat en dat Noorwegen moet komen, als ze nog iets willen. Dan moet er normaal gesproken meer ruimte komen voor ons, maar vandaag was het lastig om die ruimte te vinden."

Lineth Beerensteyn: 'We maakten het lastig voor onszelf' Lineth Beerensteyn maakte de beslissende 1-0 in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Ze sprak met Sportnieuws.nl over hoe belangrijk deze overwinning was.

De Oranje Leeuwinnen staan nu op drie punten na twee wedstrijden, nadat er vrijdag was verloren van Italië (2-0). Bondscoach Andries Jonker gaf bij Sportnieuws.nl aan dat het veel beter ging tegen Noorwegen dan tegen Italië. "Het verdedigen was goed op orde, het omschakelen was goed op orde en het balbezit was beter."

Reactie Andries Jonker

Hij heeft ook nog goed nieuws voor de kwalificatiewedstrijden van volgende maand. "De verwachting is dat er in ieder geval een aantal meiden bij zijn die er nu niet waren." De Oranje Leeuwinnen konden deze periode niet beschikken over Vivianne Miedema, Jill Roord, Jackie Groenen, Lieke Martens en Daphne van Domselaar.

Andries Jonker: 'Volgende wedstrijd staat er een ander team' Bondscoach Andries Jonker zag zijn Oranje Leeuwinnen dinsdag met miniem verschil winnen van Noorwegen in de EK-kwalificatie. Jonker was tevreden over wat hij zag en verwachtte dat er de volgende interlandperiode een ander team staat. Dat zei hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Omdat Finland van Noorwegen won, staan nu alle landen op drie punten na twee wedstrijden. Alles is dus nog mogelijk in de EK-kwalificatie.