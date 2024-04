PSG-coach Luis Enrique leeft voor wedstrijden als tegen Borussia Dortmund: 'Ik geniet van deze situatie'

Paris Saint-Germain speelt woensdagavond voor het eerst sinds 2021 weer eens een halve finale van de Champions League. Eerst wacht de heenwedstrijd in Duitsland tegen Borussia Dortmund. PSG-trainer Luis Enrique heeft er in ieder geval veel zin in.

"Bij Paris Saint-Germain heb je altijd met druk te maken. Ik geniet van deze situatie. Het is een voorrecht om in de halve finales van de Champions League te staan. Je moet de druk niet als een bedreiging zien", vertelde de Spanjaard op de persconferentie daags voor het duel.

Met de zoveelste Ligue 1-titel op zak reist PSG af naar Dortmund. "We zitten in een positief proces en zijn op alle vlakken verbeterd. Het is altijd lastig om hier bij Borussia Dortmund te spelen. Als je titels wilt winnen, moet je in zo'n sfeer overleven", stelde Enrique. Volgens de media is Paris Saint-Germain de favoriet. Enrique ziet dat anders. "Ik zeg al lange tijd, dat de pers er weinig van weet", glimlachte hij.

Laatste kans voor Mbappé?

Sterspeler Kylian Mbappé lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij Paris. De Fransman wordt al tijden gelinkt aan een overstap naar Real Madrid. Dus lijkt het de laatste kans voor Mbappé om met PSG de Champions League te winnen. In het coronajaar 2020 kreeg hij al eens de kans om de cup met de grote oren te winnen, alleen toen was Bayern München met 1-0 te sterk in de finale.

Dit keer kan PSG de Duitse ploeg opnieuw tegenkomen in de eindstrijd. Dan moet het zelf wel eerst zien af te rekenen met Borussia Dortmund en Bayern winnen van Real Madrid in de andere halve finale van de Champions League.

Terugkeer Ousmane Dembélè

Voor de Fransman Ousmane Dembélè wordt het een bijzondere wedstrijd. Hij speelde in 2016-17 een seizoen voor de tegenstander van woensdag. Teamgenoot Gonçalo Ramos verwacht niet dat Dembélè onder de indruk is van eventuele fluitconcerten. "Hij is erg kalm. Ik hoop dat hij deze wedstrijd zal beslissen", benadrukte de Portugees.