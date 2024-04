Formule 1-circus in Verenigde Staten: Lewis Hamilton scheurt door New York, Max Verstappen al in Miami

De Formule 1 is aangekomen in de Verenigde Staten, voor de Grand Prix van Miami komende zondag. In aanloop naar die race ging Lewis Hamilton ook even langs in New York.

Zo deelde het X-account van de Empire State Building beelden van Lewis Hamilton, die voor de nodige rook zorgde met zijn Mercedes. De Britse coureur reed een speciaal rondje over 5th Avenue, om de vijfjarige samenwerking tussen Mercedes en WhatsApp te vieren.

Red Bull-coureurs al in Miami

Max Verstappen en Sergio Pérez zijn al in Miami, liet het Red Bull-team op X zien. Verstappen, drievoudig wereldkampioen én de huidige klassementsleider, liep een rondje langs een mooi zwembad. "Dagje zwembad", zette Red Bull vrij vertaald bij de foto. Verstappen won de afgelopen twee jaar in Miami en de grand prix staat ook pas twee jaar op de kalender.

Ferrari in het blauw

Ook Ferrari heeft uitgepakt om de samenwerking met HP te vieren. Het Formule 1-team heet nu ook officieel Scuderia Ferrari HP. Om dat te vieren, zijn Charles Leclerc en Carlos Sainz in het blauw gekleed. Zelfs de traditioneel rode Ferrari krijgt een blauw tintje.

Voor Williams-coureur Logan Sargeant is het een thuisrace. Hij is de enige Amerikaanse coureur in de Formule 1 en rijdt liefst drie thuisraces: behalve Miami ook in Austin en in Las Vegas. Om teamgenoot Alex Albon voor te bereiden op de eerste Amerikaanse race van het seizoen, leerde Sargeant hem wat plaatselijke woordjes.