RKC wil ook profiteren van Bosz-factor en strikt zoon PSV-trainer als hoofdscout

RKC Waalwijk heeft in Sonny Bosz de nieuwe hoofdscout gevonden. En mocht je je afvragen of dat familie is van PSV-trainer Peter Bosz, dan is daarop het antwoord ja. De 33-jarige Bosz junior werkte eerder samen bij Vitesse met Mo Allach, die in Waalwijk technisch directeur is.

"Na zes jaar als scout werkzaam te zijn geweest bij Vitesse en drie jaar bij Ajax is het nu tijd voor de volgende stap in mijn carrière. Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan en hoop dat we een mooie tijd tegemoet gaan", zegt Bosz op de website van RKC

In Waalwijk hopen ze natuurlijk dat Bosz junior net zo'n impact heeft als zijn vader een tiental kilometers zuidelijker in Brabant. Tijdens zijn eerste jaar bij PSV is Peter Bosz hard op weg naar een dikverdiende en overtuigende landstitel. Misschien kan Sonny Bosz nog wat versterkingen ophalen bij zijn vader.

🤝 𝙍𝙆𝘾 𝙒𝙖𝙖𝙡𝙬𝙞𝙟𝙠 𝙫𝙚𝙧𝙬𝙚𝙡𝙠𝙤𝙢𝙩 𝙎𝙤𝙣𝙣𝙮 𝘽𝙤𝙨𝙯 𝙖𝙡𝙨 𝙝𝙤𝙤𝙛𝙙𝙨𝙘𝙤𝙪𝙩



Lees hier meer 👇https://t.co/thC9VwiCyO pic.twitter.com/TYBmdot5r1 — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) April 30, 2024

Sonny Bosz heeft zelf ook een voetbalverleden. Hij doorliep de jeugdopleiding van AGOVV en stapte daarna over naar Go Ahead Eagles. Verder speelde hij voor de amateurs van WHC en FC Lienden.

Strijd tegen degradatie

RKC Waalwijk vecht momenteel nog tegen degradatie. De kans dat de Waalwijkers er rechtsreeks uitvliegen is klein, maar momenteel staan ze op plek 16 en dat betekent aan het einde van het seizoen play-offs om promotie/degradatie.