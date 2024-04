Dit is de stand in de groep van de Oranje Leeuwinnen na de zege op Noorwegen

De Oranje Leeuwinnen hebben zich herpakt in de EK-kwalificatie, na de dreun in de eerste groepswedstrijd tegen Italië (2-0 verlies). In het Rat Verlegh Stadion in won Nederland met 1-0 door een knappe goal van Lineth Beerensteyn van Noorwegen. Dus is alles in de poule van Oranje gelijk.

Doordat Finland en Italië eerder op de avond speelden, wist Nederland voor de aftrap al wat de uitslag daar was. Opvallend was de overwinning van de Finnen, die eerder met 4-0 onderuit gingen tegen Noorwegen. Bij winst van Nederland kwam iedereen in de poule op gelijke hoogte. En zo geschiedde.

Stand EK-kwalificatie Oranje Leeuwinnen

De Leeuwinnen staan volgens de site van de UEFA nog altijd derde in Groep A1 van de EK-kwalificatie.

Land Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 1. Noorwegen 2 1 0 1 3 +3 2. Italië 2 1 0 1 3 +1 3. Nederland 2 1 0 1 3 -1 4. Finland 2 1 0 1 3 -3

Bijzondere opzet EK-kwalificatie

Nederland zit behalve Noorwegen Italië in een poule met Finland. Van die vier landen gaan er twee rechtstreeks naar het EK én mogen de andere twee landen nog deelnemen aan de play-offs.