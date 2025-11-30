Ajax staat voor een cruciale avond in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers verloren tegen Benfica in de Champions League voor de vijfde keer op rij en gingen vorig weekend ook al pijnlijk onderuit tegen Excelsior. Onder interim-trainer Fred Grim werden alle drie zijn wedstrijden verloren én nog een nederlaag zou betekenen dat Ajax afstevent op een historisch negatief clubrecord. Volg het duel hier live.

De nederlaag tegen Benfica maakte opnieuw pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar Ajax momenteel is. Binnen zes minuten lag de 0-1 al in het net na een corner die eigenlijk wegens buitenspel nooit gegeven had mogen worden, waarna Ajax nauwelijks nog onder de Portugese druk vandaan kwam. Alleen Rayane Bounida zorgde met zijn acties voor wat lichtpuntjes, maar ook hij kreeg de bal niet in het net. In de slotfase viel de 0-2, waardoor Ajax na vijf Champions League-duels puntloos onderaan staat met een doelsaldo van –15, het slechtste Nederlandse resultaat ooit in dit toernooi.

Ajax én Groningen op zoek naar broodnodige overwinning

Met die Europese klap nog vers in het geheugen moet Ajax zich nu zien op te richten tegen FC Groningen. De bezoekers begonnen sterk aan het seizoen en bleven lang in het spoor van de subtop, maar de laatste weken stokt het ook in het noorden.

Groningen pakte in de laatste vier competitiewedstrijden slechts twee punten en verloor buitenshuis van zowel Sparta (5-2) als NEC (2-0). Toch staat de ploeg van Dick Lukkien nog altijd op gelijke hoogte met Ajax: beide teams hebben twintig punten, waardoor Groningen bij een overwinning zelfs over de Amsterdammers heen wipt.

Dies Janse keert terug in de ArenA

Ook naast het resultaat is de wedstrijd pikant. Dies Janse, door Ajax verhuurd aan Groningen, ontwikkelt zich in rap tempo tot basisspeler en keert vanavond terug in de Arena. Daarnaast wordt middenvelder Stije Resink nadrukkelijk gevolgd door Ajax, nu de club zoekt naar een controlerende middenvelder die Kenneth Taylor zou kunnen opvolgen.

Staat smaakmaker Rayane Bounida opnieuw in de basis?

Voor interim-trainer Fred Grim ligt er opnieuw een ingewikkelde puzzel. In de Champions League koos hij verrassend voor Vitezslav Jaros onder de lat, Ko Itakura als controlerende middenvelder en de pas 19-jarige Rayane Bounida op rechts. De grote vraag is of hij die keuzes nu doorzet in de Eredivisie-wedstrijd die Ajax eenvoudigweg niet mág verliezen.

