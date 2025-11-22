Het dertiende Eredivisieweekend wordt afgetrapt door koploper PSV en NAC Breda in het Rat Verlegh Stadion. De ploeg van Peter Bosz wil hun goede reeks voortzetten tijdens een 'middagje NAC'. De wedstrijd start om 16.30 uur. Volg alle ontwikkelingen van de wedstrijd hieronder live.

PSV gaat zaterdagmiddag vol vertrouwen richting Breda voor de wedstrijd tegen NAC. De Eindhovenaren verkeren in topvorm, met indrukwekkende overwinningen op Napoli (6-2), Feyenoord (3-2) en AZ (5-1). Hun laatste nederlaag dateert van 16 september tegen Union St-Gillis, wat de huidige reeks des te indrukwekkender maakt.

Voor NAC betekent dit dat ze zich moeten voorbereiden op een loodzware middag, zeker gezien hun mindere fase met slechts één overwinning in de laatste vijf duels. Het gemis van sterspeler Lewis Holtby door een schorsing maakt de situatie voor de thuisploeg nog lastiger.

Ricardo Pepi op de bank?

PSV-trainer Peter Bosz hoopte dat zijn 'eerste spits' Ricardo Pepi in de interlandbreak minuten zou maken voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten, maar dat bleef bij slechts vijftien minuten over twee wedstrijden. Voorlopig zal de Amerikaanse goalgetter dus genoegen nemen met een plek op de bank achter Guus Til, die in de laatste vier wedstrijden liefst zes goals en één assist gaf.

Laatste klus van Peter Bosz?

Ondertussen rijzen er vragen over de toekomst van Peter Bosz bij PSV. De trainer liet eerder weten dat PSV waarschijnlijk zijn laatste club als coach is, maar hij heeft ambities om bondscoach te worden. Hiermee wordt hij genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman bij Nederland of Dick Advocaat bij Curaçao. Voorlopig blijft de focus echter volledig op de huidige competitie, waarbij PSV met vertrouwen en ambitie de koppositie wil verdedigen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.