Luke Littler schittert met mooie rol in aankondigingsvideo van EK-selectie Engelse elftal

Luke Littler heeft een mooie rol gekregen in de aankondigingsvideo van het Engelse elftal voor het EK voetbal. De Engelse darter heeft de eer gekregen om één speler in het specifiek aan te kondigen.

De tienersensatie is halverwege de video te zien met, hoe kan het ook anders, een paar dartpijlen in de hand. Hij gooit een pijl richting het bord en op het scorebord is daarna de naam van Kobbie Mainoo te zien. Daarmee doelt de Engelse ploeg op het feit dat de jonge middenvelder meegaat naar het EK 2024. Voor Littler is het aankondigen van Mainoo niet geheel toevallig. De darter is groot fan van Manchester United. Mainoo speelt al sinds zijn jeugd voor de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Our fans. Our players. Our summer.



This is your #ThreeLions squad announcement video for #EURO2024! pic.twitter.com/q9UGNzGs3p — England (@England) June 6, 2024

Afvallers

De Engelse bondscoach Gareth Southgate was één van de laatste coaches die zijn definitieve selectie voor het EK bekendmaakte. Hij had voor maar liefst zeven spelers een teleurstellende mededeling. James Maddison (Tottenham Hotspur), Curtis Jones (Liverpool), Harry Maguire (Manchester United), Jack Grealish (Manchester City), James Trafford (Burnley), Jarrad Branthwaite (Everton) en Jarrel Quansah (Liverpool) kregen te horen dat ze niet mee mogen naar het EK in Engeland. Andere namen die verrassend wel mee mogen zijn Ivan Toney (Brentford) en Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion).

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Engeland zónder Harry Maguire en Jack Grealish In Engeland weten ze wie Gareth Southgate thuis laat voor het EK. Opvallende afwezigen zijn Harry Maguire en Jack Grealish. Maguire is niet fit genoeg, hij is geblesseerd aan zijn kuit. Southgate heeft enkele opvallende, jonge namen opgeroepen. Ajacied Jordan Henderson zat al niet bij de voorselectie.

Kritiek

De keuze voor de afvallers kwam Southgate op best wat kritiek uit eigen land te staan. Vooral het thuislaten van Grealish was voor veel Engelse fans een onbegrijpelijke beslissing. Zelfs de Engelse spelers zouden 'in shock' zijn door het thuislaten van Grealish, melden meerdere media in Engeland. De aanvaller zou zelf ook verbijsterd en overstuur zijn van de beslissing, maar binnen de selectie zorgde zijn thuis laten voor onrust. Een speler zou direct met Southgate om tafel zijn gaan zitten, zodat de bondscoach uitleg kon geven over de situatie. Die speler heeft het vervolgens doorgegeven aan de selectie.