Manchester United-iconen snoeihard na bloedeloze derby: 'Alsof ze samen gingen barbecueën'

De Manchester Derby tussen United en City is zondag geëindigd in een teleurstellende 0-0. In een wedstrijd die bol zou moeten staan van strijd, emotie en spektakel, bleef het vuurwerk uit. De kritiek liet niet lang op zich wachten: clubiconen Roy Keane en Gary Neville waren snoeihard over de matte vertoning van beide ploegen.

Analist bij Sky Sports en clubicoon Keane nam vooral zijn oude club op de korrel. Volgens hem mag een gelijkspel tegen een grootmacht als City nooit als acceptabel worden gezien. "Een gelijkspel brengt je nergens. Dit is niet goed genoeg. En vergeet de topclubs. Ik heb het over een team dat concurreert met Brentford, Crystal Palace, Fulham, Wolverhampton", zei Keane zichtbaar teleurgesteld. "Vinden jullie dat United onder hen zou moeten staan?"

Ook de aanvalskracht van het team kreeg er flink van langs. De ploeg van Ruben Amorim heeft dit seizoen minder doelpunten gemaakt dan een groot deel van de middenmoot, iets wat Keane onbegrijpelijk vindt. "De meeste van deze spelers zouden beter moeten presteren dan die in de teams die ik noemde. Vinden jullie niet dat United meer doelpunten zou moeten maken dan Wolves? Door de geschiedenis heen heeft United de fans vermaakt, maar vandaag…", klinkt Keane kritisch.

'Alsof ze samen gingen barbecueën'

Ook Neville en collega-analist bij Sky Sports, spaarde zijn oude club niet – maar richtte zich ook op City. "Ik denk dat de beste teams van Manchester City en de beste teams van Manchester United erg teleurgesteld zouden zijn over de manier waarop ze deze wedstrijd hebben benaderd. Het leek een zondagmiddag en dat ze nu samen zouden gaan barbecueën. Ze worden tot op de millimeter gemanaged", zei Neville cynisch.

De oud-verdediger keek breder naar het moderne voetbal en uitte zijn frustratie over de in zijn ogen kleurloze stijl. "De wedstrijd was zo robotachtig en eigenlijk vrij symptomatisch voor veel wedstrijden die we tegenwoordig zien. En het is niet goed genoeg, ik ben teleurgesteld. Het is een Manchester-derby en er zou meer bloed, emotie, risico en lef in de wedstrijd moeten zitten, in een poging om te winnen."

Pep Guardiola witheet

Naast de kritiek op het spel in de derby, was er ook ophef buiten het veld. Manchester City-manager Pep Guardiola reageerde woedend op het gedrag van sommige United-fans. Tijdens de wedstrijd klonken er vanaf de tribunes kwetsende spreekkoren gericht aan het adres van Phil Foden's moeder. Guardiola vond dat de fans een grens hadden overschreden en sprak van een 'gebrek aan klasse en respect'.

De Spaanse oefenmeester gaf aan dat zulke incidenten helaas vaker voorkomen, maar dat het niet minder schandalig is. "Ze zouden zich moeten schamen", aldus Guardiola, die zijn speler ook in bescherming nam. Foden kampt met een vormdip, maar krijgt de volle steun van zijn trainer.

