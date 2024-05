Mark-Jan Fledderus vindt nieuwe uitdaging in het buitenland: 'Een mooie club'

Mark-Jan Fledderus heeft vrij snel na zijn vertrek bij de Eredivisie CV een nieuwe club gevonden. In gesprek met Sportnieuws.nl bevestigde hij dat hij een baan heeft gevonden in het buitenland. De voormalig speler van onder meer FC Groningen en Roda JC wil nog niet loslaten om welke club het gaat.

“Ik ga aan de slag voor een buitenlandse club, maar daar wil ik het voor nu ook bij laten. Het is een mooie club, waar komend weekend ook een belangrijke ontknoping op het programma staat. Helaas kan ik daardoor niet mijn twee oude clubs (FC Groningen en Roda JC, red.) supporten in de strijd om directe promotie”, zei Fledderus tegenover Sportnieuws.nl

Roda JC moet na 'fout' promotiefeest alles-of-niets-wedstrijd spelen in Groningen Roda JC dacht vrijdagavond al dat het gepromoveerd was. Fans renden na het laatste fluitsignaal bij Roda JC - Cambuur massaal het veld op om het feestje te vieren. Promotie was echter nog geen feit, dus droop iedereen weer af. Alle ogen zijn nu gericht op de laatste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie.

Technisch manager bij Heracles en FC Groningen

Nadat Fledderus in de zomer van 2017 zijn voetbalpensioen aankondigde, wist Heracles Almelo hem in februari 2018 te strikken als technisch manager. Na een succesvol jaar in Almelo vertrok hij naar FC Groningen, waar zijn dienstverband na vier jaar op 3 februari 2023 eindigde vanwege tegenvallende prestaties.

Mark-Jan Fledderus © ProShots

In goed overleg weg bij Eredivisie CV

Enkele maanden later werd Fledderus benoemd tot technisch manager bij de Eredivisie CV, waar hij verantwoordelijk was voor de sportieve ontwikkeling van de competitie en clubs. Op 4 maart 2024 verliet hij de Eredivisie CV. Slechts twee maanden later heeft Fledderus alweer een nieuwe baan gevonden, hoewel zijn exacte rol en club nog onbekend zijn.