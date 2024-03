John van 't Schip heeft goed nieuws over Brian Brobbey richting De Klassieker

Ajax-trainer John van 't Schip had na de wedstrijd tegen PEC Zwolle nieuws over de kwetsuur van Brian Brobbey. De spits is nog altijd geblesseerd, maar hij heeft een stip op de horizon voor zijn terugkeer.

Volgens de trainer zet zijn spits in op een terugkeer in De Klassieker tegen Feyenoord. "Dat is nog niet afgeschreven nee. We hopen dat hij het haalt", zegt Van 't Schip over de kwetsuur van Brobbey. Tegen Go Ahead Eagles zal de spits sowieso niet mee kunnen doen. De Klassieker tegen Feyenoord vindt plaats op zondag 7 april en begint om 14:30 uur.

Berghuis en Henderson

Over de blessures van Steven Berghuis en Jordan Henderson had Van 't Schip minder goed nieuws. Die twee lijken De Klassieker toch echt te moeten missen. "Wat betreft Berghuis: dat is lastig te zeggen. Sinds de uitwedstrijd tegen Bodø/Glimt heeft hij eenmaal meegetraind, dat was voor de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Toen is hij door zijn rug gegaan. Er is nog niets over te zeggen. Van Henderson was het al duidelijk dat hij deze week sowieso de drie wedstrijden zou missen."

