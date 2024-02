Moddergooien in rechtszaak tussen Volendam en winnend Team Jonk: 'Staatsgevaarlijk'

Het was geen chique bedoeling bij de rechtszaak tussen FC Volendam en Team Jonk. Er werden Whatsappjes en mailtjes voorgelezen met daarin termen als 'staatsgevaarlijk' en 'josti's'.

De appjes van commercieel directeur Jan Bas Veltman over de rvc van Volendam werden voorgelezen en die logen er niet om. Veltman noemde commissaris Henk Kras junior 'staatsgevaarlijk', 'link' en 'levensgevaarlijk' en vond dat de rvc een 'slangenkuil' was.

Ook algemeen directeur Frans ten Berge gebruikte die term voor de rvc, maar zijn appje over de nieuwe rvc-voorzitter Elma de Koekoek was het meest opvallend: 'Vroeger lag dit soort mensen aan de ketting. Nu lopen ze gewoon los rond.' Hij was ook degene die de rvc 'josti's' noemde.

FC Volendam vs. Team Jonk

Erg chique, allemaal. Maar waarom was de rechtszaak eigenlijk? Waarom werden al die appjes voorgelezen? FC Volendam stond woensdag tegenover Team Jonk in de rechtszaal. De Eredivisieclub wilde geld zien van technisch manager Wim Jonk en hoofdtrainer Matthias Kohler. Daar ging de rechter niet in mee. Sterker nog: Team Jonk moet worden doorbetaald.

Op 1 december werd voor Team Jonk het kookpunt bereikt, na een sensationale persconferentie van Jaap Veerman, het hoofd van de rvc van Volendam. Dat ging over voorzitter Jan Smit, die er flink van langs kreeg. Team Jonk besloot daaruit zijn conclusies te trekken en kwam met een statement: 'Wij gaan stoppen.'

Per direct, zo dacht men. Dat bleek niet helemaal het geval. Team Jonk gaf later aan dat het afscheid niet per direct was bedoeld. En daar is de kink in de kabel gekomen. Volendam heeft nog even doorbetaald ná 1 december en wil dat geld nu terug.

Gehandeld uit emotie

De rechter keek naar het statement en zag dat die vanuit emotie was geschreven. De rechter gaat dan ook mee in het verhaal van Team Jonk en vindt zelfs dat Jonk en Kohler moeten worden doorbetaald tot het einde van het seizoen. Dat zou een flinke slok op de borrel betekenen voor het niet zo rijke Volendam.