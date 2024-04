Komst Arne Slot naar Liverpool zorgt voor enorme verdeeldheid in Engeland

Dat Arne Slot snel een contract tekent bij Liverpool, lijkt een kwestie van tijd. Hoewel hij de clubleiding van 'The Reds' heeft overtuigd, zorgt de naderende komst van de Feyenoord-trainer in Engeland voor veel verdeeldheid.

De Engelse krant Daily Mail peilde de mening van voetbalvolgers door middel van een poll op de site. Daaruit blijkt dat de meningen over Slot enorm uiteenlopen. Van de zestienduizend mensen die stemden op de vraag of Slot een succes wordt bij Liverpool, weet 35% procent dat de Nederlander zeker niet gaat slagen bij de topclub.

Ongeveer net zo veel Engelsen denken dat Slot het wél gaat waarmaken als opvolger van Jürgen Klopp. Drie op de tien antwoorden met 'I'm on the fence!', wat zoiets betekent als 'ik moet het nog maar zien.'

Deze gevaren liggen voor Arne Slot bij Liverpool op de loer De officiële berichtgeving moet nog komen, maar Arne Slot gaat tekenen in Liverpool. Hij krijgt daar de taak om Jürgen Klopp op te volgen en dat zal niet gemakkelijk worden. De overstap naar de Premier League is een grote en er zijn daar veel valkuilen. Van grote ego's in de selectie tot aan de slechte reputatie van Nederlandse trainers.

Ook analisten in Engeland zijn niet allemaal vol lof over Slot. Zo moest Liverpool-legende Robbie Fowler de trainer van Feyenoord zelfs opzoeken, omdat hij bijna niets van hem wist. "Dat hij het goed deed bij Feyenoord, is geen enkele garantie voor de opvolging van Klopp, die negen jaar lang top heeft gepresteerd hier", vindt Fowler.

'Ik zal eerlijk zijn': Liverpool-legende moest Google gebruiken om iets over Arne Slot te vinden Dat Arne Slot de nieuwe trainer van Liverpool wordt, lijkt een kwestie van tijd. Feyenoord is al akkoord met de Engelse topclub en ook Slot zelf is al akkoord. Het is wachten op de officiële bekendmaking. Voor veel mensen komt de naam van Slot als een verrassing. Ook bij Liverpool-legende Robbie Fowler.

Ook andere analisten hebben weinig vertrouwen in Slot. Zo is oud-prof Andy Gray erg huiverig. Hij vreest voor een Erik ten Hag-scenario. "Het is exact dezelfde omschrijving die Manchester United-fans kregen van Erik ten Hag en hij heeft het tot nu toe ook niet laten zien. Als je me twee weken geleden dertig keer had laten raden wie Jürgen Klopp zou opvolgen, had ik Slot nog niet genoemd."

Ex-keeper Peter Schmeichel, die furore maakte bij Manchester United, is ook al niet zo hoopvol gestemd. "Feyenoord staat nu negen punten achter op PSV, is dat nou zo geweldig", is zijn oordeel.

Verbazing over 'lachwekkende' transfersom Arne Slot: 'Hij kost net zoveel als een matige linksback van Ajax' Het is een kwestie van tijd voordat Arne Slot Feyenoord gaat verlaten en de overstap naar Liverpool maakt. De trainer wordt waarschijnlijk een van de duurste trainers ooit in de geschiedenis van het voetbal, maar toch is er ook ongeloof over het bedrag dat de Engelse club lijkt te willen betalen.

Ook veel positieve geluiden

Net als bij de poll van Daily Mail, zijn er ook veel prominenten positief over de komst van Slot. Vooral vanuit de Nederlandse hoek. Dirk Kuijt gaf in Engelse media aan 'best opgewonden' te zijn nadat hij het nieuws hoorde. Hugo Borst ging nog een stapje verder en vergeleek de Feyenoord-trainer zelfs met Johan Cruijff.

Hugo Borst lovend over Arne Slot: 'Hij heeft het tactisch vernuft van Johan Cruijff' Het lijkt allemaal niet langer meer te duren, de aankondiging van Arne Slot als nieuwe trainer van Liverpool. Columnist Hugo Borst haalde wat Nederlandse trainers aan die in het verleden in de Premier League hebben gewerkt, maar verwacht veel van Slot. "Met zoveel intrinsieke kwaliteiten zie ik amper beren op de weg."

Het is nog even wachten op de officiële bekendmaking, maar duidelijk is dat Slot snel in Liverpool tekent. Het levert Feyenoord misschien wel vijftien miljoen euro op. Daardoor wordt hij met afstand de duurste Nederlandse trainer ooit. Er zijn wereldwijd slechts een paar trainers waar ooit meer geld voor betaald is.

Arne Slot: 'De Iniesta van Zwolle', ouders in tranen en via ontslag bij AZ en succes bij Feyenoord nu naar Liverpool Hij is de succescoach van Feyenoord en lijkt spoedig voor miljoenen naar Liverpool te vertrekken: de 45-jarige Arne Slot is 'hot', maar wat weten we eigenlijk van de man die als verdienstelijk voetballer niet verder kwam dan de Nederlandse middenmoot, maar als trainer de Europese top bestormt?

Bij Liverpool moet Slot de opvolger worden van Jürgen Klopp. De Duitse trainer vertrekt na bijna negen jaar. Klopp had nog een contract tot en met 2026, maar gaf eerder aan te stoppen na dit seizoen vanwege 'een gebrek aan energie'.

Slot heeft grote schoenen te vullen, want Klopp won met Liverpool alles wat er te winnen viel. Hij bezorgde de club in 2020 voor het eerst in de dertig jaar de landstitel en had een jaar eerder al de Champions League gewonnen met The Reds.